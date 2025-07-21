По словам экспертов, у этих моделей немало проблем с надежностью.

Среди автомобилистов распространено мнение, что японские производители выпускают самые надежные автомобили. Тем не менее это не значит, что все эти модели не боятся поломок.

В GoBankingRates назвали 4 самых ненадежных японских автомобиля. Эксперты отметили, что эти модели выходят из строя чаще своих конкурентов.

Четыре самых ненадежных японских автомобиля

Nissan Frontier 2025 года выпуска

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В издании подчеркнули, что автомобили Nissan часто занимают далеко не первые места по надежности среди японских производителей. Пикап Nissan Frontier 2025 года выпуска не является исключением.

Согласно рейтингу Consumer Reports, Nissan Frontier получил 27 из 100 баллов за свою надежность.

Scion IQ 2015 года выпуска

Этот компактный хэтчбек может привлечь потенциальных покупателей своей низкой стоимостью. Тем не менее эксперты не рекомендуют покупать эту модель.

В издании поделились, что Scion IQ имеет довольно низкие показатели надежности. По словам экспертов, эта модель часто выходит из строя.

Honda CR-Z 2016 года выпуска

Это необычное купе привлекает внимание своим уникальным дизайном. Тем не менее за этим скрывается далеко не лучшая надежность.

Кроме того, владельцы Honda CR-Z часто жалуются на плохую шумоизоляцию и жесткую подвеску.

Mitsubishi Mirage 2024 года выпуска

Этот компактный автомобиль несколько лет подряд оставался одной из самых дешевых моделей, которые можно купить новой в США. По словам экспертов, за низкой стоимостью скрывается большое количество проблем с надежностью.

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее опытный механик Скотти Килмер рассказал, какие новые автомобили он ни за что не купил бы. По его словам, эти модели не стоят своих денег.

Кроме того, в J.D. Power определили производителей самых надежных и самых ненадежных автомобилей в 2025 году. Последнее место в рейтинге занял популярный немецкий бренд.

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