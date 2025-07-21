Несколько бомб B61-12 разместили в недавно построенном безопасном хранилище на авиабазе Лейкенхит.

Впервые по меньшей мере с 2008 года Соединенные Штаты разместили ядерное оружие на британской территории. Об этом пишет UK Defence Journal со ссылкой на "многочисленные источники".

Отмечается, что на этой неделе из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртленд в Нью-Мексико на авиабазу Лейкенхит, что в графстве Саффолк, было передано несколько термоядерных гравитационных бомб B61-12. В статье сказано, что их разместили в недавно построенном безопасном хранилище.

Министерство обороны США, как и Министерство обороны Великобритании не прокомментировали это событие, говорится в материале.

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B61-12 - это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности, способная к переменной взрывной мощности и точному наведению. Она разработана для совместимости с рядом платформ доставки, в частности F-35A Lightning II.

Издание напомнило, что на британской базе Лейкенхит размещались американские ядерные арсеналы во время Холодной войны, но в 2008 году их вывезли в связи с разоружением по всей Европе.

"Возвращение такого оружия означает значительное смещение в ядерной позиции НАТО на европейском театре военных действий на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживании", - говорится в материале.

Ядерное оружие в Европе на фоне угрозы российской агрессии

Как сообщал ранее УНИАН, Британия хочет купить у США F-35 вместе с ядерными бомбами. По данным The Times, министр обороны Великобритании Джон Гили и главнокомандующий вооруженных сил Тони Радакин хотят приобрести истребители американского производства, способные запускать свободнопадающие бомбы, которые немного слабее обычных ядерных бомб. Премьер-министр Кир Стармер вроде бы дал на это согласие, и британское правительство начало "очень деликатные переговоры" по этому поводу.

Также мы писали, что Европа возвращается к ядерной обороне. Бывший офицер британской армии Гэмиш Де Бреттон-Гордон считает, что важнейшим результатом недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Лондон стало создание совместного французско-британского альянса по ядерному оружию. По мнению автора, это событие должно сигнализировать Путину, что тактическое ядерное оружие Франции будет направлено на его армию, если он применит свое собственное ядерное оружие против Украины.

Также в Германии поднимали вопрос об общем для всей Европы "ядерном зонтике". В частности, лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан заявлял, что Германия на фоне угрозы российской агрессии должна получить доступ к ядерному арсеналу Франции и Великобритании. По словам политика, это будет стоить много денег, "но те, кто хочет защиты, также должны его финансировать". Также он призвал провести дебаты "по независимому европейскому ядерному зонтику".

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