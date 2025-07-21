В украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.

Вышел украинский трейлер постапокалиптического мюзикла "Конец" (The End) с Тильдой Суинтон ("Орландо", "Выживут только любовники", "Отель "Гранд Будапешт", "Доктор Стрэндж", "Суспирия", "Память").

События ленты разворачиваются в роскошном подземном бункере, где среди картин и изысканных вин семья создала свой изолированный мир после глобальной катастрофы. Сын, который родился уже под землей, никогда не видел настоящего неба, а родители и верная прислуга тщательно поддерживают иллюзию благополучия. Когда на пороге появляется таинственная девушка из другого мира, их хрупкая гармония начинает рушиться. Готова ли эта "идеальная" семья встретиться с правдой, которая ждет за пределами их искусственного рая?

"Конец" – это первый игровой фильм Джошуа Оппенгеймера, известного режиссера-документалиста, лауреата многочисленных наград за фильмы "Акт убийства" и "Взгляд тишины", которые, среди прочего, были номинированы на "Оскар".

Видео дня

Также в ленте сыграл двукратный номинант на "Оскар" Майкл Шеннон ("Форма воды", "Ночные звери", "Достать ножи"), которому досталось роль мужа главной героини Суинтон. Тем временем, образ их экранного сына воплотил Джордж МакКей – лауреат Trophée Chopard Каннского кинофестиваля как открытие 2017 года, известный по своим ролям в фильмах "1917", "Мюнхен. На пороге войны" и "Капитан Фантастик".

Кроме того, к актерскому составу также присоединились Мозес Инграм (сериалы "Оби-Ван Кеноби", "Ход королевы"), Брона Галлахер (сериал "Голота"), Тим Макиннерни ("Иногда. Всегда. Никогда") и Ленни Джеймс (сериал "Ходячие мертвецы").

В фильме также присутствуют постановки с хореографией от лауреата премии "Тони" Сэма Пинклтона и оригинальными песнями, написанными самим режиссером. Вдохновение же он черпал в мюзиклах "Золотого века" и из своей реальной поездки в бункер одного из нефтяных магнатов.

Мировая премьера ленты состоялась на престижном кинофестивале в Теллурайде с последующими показами в рамках официальных программ кинофестивалей в Торонто и Сан-Себастьяне.

Издание The Hollywood Reporter описало фильм как "бесподобный постапокалиптический мюзикл", а игру актеров – как "глубоко преданную". Тем временем Rolling Stone назвало ленту "культовым фильмом", Empire – "дерзким и смелым экспериментом с формой" и "бескомпромиссной апокалиптической одиссеей", а The Guardian – "постапокалиптическим Ла-Ла Лендом".

Впрочем, судя по оценкам на популярных киноагрегаторах, для широкой общественности этот эксперимент показался слишком смелым.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 56% одобрения от критиков и 36% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 7 августа 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: