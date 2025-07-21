Вселенная возвращает этим знакам то, что они заслужили.

Считается, что все, что мы отдаем миру, в какой-то момент возвращается обратно. В астрологии этот принцип напрямую связан с Сатурном - планетой ответственности и кармических последствий. 13 июля Сатурн начал ретроградное движение, и, как отметила астролог Хелена Хатор, это особенно сильно отразится на двух знаках Зодиака, которые вот-вот испытают на себе результат своих прошлых действий, пишет YourTango.

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Многие воспринимают слово "карма" как нечто тревожное. Однако, как подчеркнула Хатор, это не всегда плохо:

"Сатурн воздает вам то, что вы заслужили", - объяснила она.

Для Овна и Весов это может стать временем важных перемен - не обязательно болезненных, но точно трансформирующих.

"Сатурн вот-вот покажет вам то, что вы проявляли", - заявила Хатор.

Овен

Овны, все, что вы вкладывали в последние месяцы, - особенно в отношения, работу и цели - начнет возвращаться обратно. Сатурн находится в вашем знаке, и это делает вашу способность "притягивать" особенно мощной.

"Пока Сатурн находился в Рыбах, в вашем мышлении произошла глубокая перемена, - отметила Хатор. - Возможно, вы придерживались пагубных убеждений, которые накапливали карму".

Но теперь начинается важный этап: наступает момент осознания, пересмотра и реальных перемен.

Это может затронуть важные сферы жизни - от семьи до любви. Процессы могут быть эмоционально непростыми, но в итоге они ведут к освобождению и личной силе. Важно не бояться трансформаций, они несут вам обновление и долгожданное прояснение.

Весы

Для Весов наступает время, когда правда станет очевидной, даже если она не слишком приятна. По словам Хатор, это может быть неприятное пробуждение, но оно необходимо, чтобы вы наконец увидели правду и смогли притянуть того, кто действительно соответствует вашим потребностям.

"В этом есть уязвимость, - сказала Хатор, - а когда есть уязвимость, есть и эмоциональная связь".

Это время может быть болезненным, но в конечном итоге оно очистит пространство для более подлинных и насыщенных отношений.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака получат долгожданный шанс от Вселенной.

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