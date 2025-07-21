По словам министра обороны Германии, он уже достиг предварительной договоренности с главой Пентагона.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы. Об этом он сообщил во время заседания в формате "Рамштайн", пишет "РБК-Украина".

"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы", - рассказал Писториус.

Министр обороны Германии поделился, что во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе он договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом об участии Берлина в поставке пяти систем Patriot Украине. Он отметил, что стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.

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"Как этого достичь, мы будем тесно координировать в духе взаимного доверия между партнерами в течение следующих нескольких дней", - резюмировал Писториус.

Кто и когда может поставить Украине ЗРК Patriot

Ранее в Spiegel писали, что главной темой переговоров на виртуальном заседании Контактной группы по Украине, которое проходит сегодня, 21 июля, является вопрос укрепления противовоздушной обороны Украины с помощью дополнительных комплексов Patriot.

По данным издания, Германия уже предложила США профинансировать две системы Patriot для Украины. Норвегия согласилась взять на себя расходы на третью систему.

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