Чтобы заставить спатифиллум снова цвести, одна любительница садоводства поделилась простым методом, который помогает ее растению не только восстановиться, но и выпустить сразу три красивых цветка.

Спатифиллумы - одни из самых изысканных комнатных растений. Их отличают глянцевые листья и эффектные белые цветы, которые придают интерьеру элегантности.

Рано или поздно владельцы спатифиллумов сталкиваются с тем, что цветы начинают увядать. Чтобы вернуть пышное цветение, обычно используют удобрения. И хотя в продаже много специализированных подкормок для комнатных растений, некоторые ингредиенты можно найти прямо у себя на кухне, пишет Express. Так, одна из таких находок - обычный кофе. Именно его использует цветовод-любитель, чтобы оживить свое растение.

На странице сообщества Gardening UK в Facebook пользовательница Элеонор Хилл выложила фото своего цветущего спатифиллума. "Мой спатифиллум выпустил пять цветов. Я каждую неделю поливаю его чашкой кофе", - написала она.

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Девушка рассказала, что цветок ей подарили два года назад. В прошлом году он вообще не цвел, а сейчас у него сразу пять бутонов. Тогда садовод решила поливать спатифиллум остатками кофе и результат оказался отличный.

Как пишет издание, кофейная гуща действительно может быть полезна для спатифиллума. Она богата питательными веществами и повышает кислотность почвы, что особенно важно для этого растения.

Для максимального эффекта гущу можно использовать как в качестве компоста, так и в виде жидкой подкормки. Лучше всего применять черный кофе без добавок и ароматизаторов - они могут навредить растению.

Совет. Если вы просто добавляете гущу под корень, следите за поливом: почва не должна слеживаться, иначе питательные вещества не достигнут корней.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему желтеет женское счастье и как его оживить.

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