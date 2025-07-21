Чтобы бить массированно, врагу нужно накопить средства, считает Игорь Романенко.

Россиянам пока не хватает средств, чтобы бить массированно по Украине ежедневно, считает генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Об этом он сказал на YouTube-канале РБК-Украина.

"В принципе, возможно, но на текущее время нет такой возможности. Они и так атакуют ежедневно, ежесуточно. Но массированно они могут через 2-3 дня. То есть происходит накопление", - сказал Романенко.

Он пояснил, что проблема для них не только в "Шахедах", они пытаются использовать также различные ракеты.

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"Они это знают, понимают и так организуют, чтобы было комплексное применение различных типов беспилотных аппаратов. Кроме того, добавлять различные типы ракет. И в таком сочетании это наиболее эффективно", - считает эксперт.

Романенко добавил, что в РФ работают над тем, чтобы производить большее количество средств воздушного нападения и совершенствовать их качество.

Российская атака по Украине ночью 21 июля

Как сообщал ранее УНИАН, ночью россияне массированно атаковали Киев дронами, во многих районах разрушения и пожары, есть жертвы. В частности, зафиксировано падение обломков и повреждения в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В Соломенском погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них - 15-летняя девушка. В Шевченковском районе госпитализирована пожилая женщина.

Кроме того, Ивано-Франковск получил самый масштабный удар с начала войны. По словам мэра Руслана Марцинкива, в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в как минимум трех селах общины есть пострадавшие. В Министерстве внутренних дел детализировали, что известно о 4 раненых людях, среди которых ребенок.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью Украину атаковали 450 дронов и ракет. Противовоздушной обороной сбито или подавлено 224 средства воздушного нападения противника, в том числе 200 ударных БпЛА типа Shahed. Подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные были подавлены РЭБ или локально потеряны.

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