На этой неделе прояснятся детали сделки между странами. Как ожидается, будут урегулированы сроки поставок систем ППО в Германию, которая передаст свои Patriot Украине.

Германия вскоре будет готова отправить в Украину две из систем Patriot, которые стоят на вооружении Бундесвера. Они практически договорились с администрацией президента США Дональда Трампа о замене этих систем ППО на новые. Об этом пишет издание Вloomberg со ссылкой на свои источники.

Соглашение между Германией и США подразумевает отправку двух немецких батарей Patriot в Украину. Заменят их из промышленных запасов США.

"Немецкие и американские официальные лица намерены завершить урегулирование оставшихся вопросов по сделке по Patriot, включая сроки замены истощенных запасов", - приводит издание слова своих источников. По их словам, объявление может быть сделано уже на этой неделе.

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Вloomberg напомнил, что Германия уже поставила Украине три из 12 своих комплексов Patriot. А поскольку Берлин также одолжил две системы Польше, его собственный парк теперь сократился до семи. Поэтому Германия хочет получить гарантии со стороны США о замене комплексов Patriot, которые она передаст Украине.

Также издание отмечает, что США уведомили правительство Швейцарии о том, что заказанные ими комплексы Patriot не будут доставлены в срок. С 2022 года Швейцария ждет от США 5 систем ППО к 2028 году.

"По словам источников, заказанные Швейцарией "Патриоты" имеют другую конфигурацию, и её адаптация к условиям боевых действий может занять до восьми месяцев. Ожидается, что переговорщики из Германии и США обсудят эту реконфигурацию на этой неделе", - написал Вloomberg.

В статье говорится, что это значительно повысило шансы на прорыв в сделке о Patriot между Германией и США.

Больше новостей о поставках Украине систем Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам поездки в США сказал, что Берлин внесет свой вклад, чтобы помочь поставить Украине в общей сложности пять систем Patriot "как можно быстрее". Также он сказал, что будут предоставлены боеприпасы. Но он не рассказал о других деталях переговоров с США.

Кроме Германии поставщиками Patriot могут стать Греция и Испания. По данным журнала Spiegel, кроме двух систем Patriot, которые профинансирует Германия, расходы на третью систему согласилась взять на себя Норвегия. В зависимости от количества поставляемых зенитных ракет, их стоимость составляет около миллиарда долларов за систему.

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