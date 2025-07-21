В Украине продолжают снижаться цены на картофель: сколько стоит килограмм

При этом качество предлагаемого картофеля часто достаточно невысокое.

В Украине продолжают снижаться цены на картофель урожая 2025 года. Основная причина - улучшение погодных условий и активизация уборочных работ в большинстве регионов страны, что привело к увеличению предложения продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на данный момент фермеры предлагают к продаже картофель в диапазоне 11-18 грн/кг (0,26-0,43 долл./кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

"Основной причиной снижения цен на него является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. При этом качество предлагаемого картофеля часто достаточно невысокое, что также оказывает давление на цены в данном сегменте", - отметили аналитики.

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Эксперты отмечают, что во второй половине июля годом ранее цены на картофель в Украине были в среднем на 23% ниже, чем сегодня. Однако при этом аналитики не исключают, что негативные ценовые тенденции в этом сегменте могут сохраниться и в дальнейшем вследствие постепенного увеличения предложения картофеля на рынке.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Сильпо овощ продают от 27 гривень за килограмм.

В АТБ картофель можно купить по 19,95 грн/кг.

В Varus цена установлена на уровне 22,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, ягоды и фрукты за неделю изменились по-разному. Рост продаж моркови привел к ее удешевлению. В то же время предложение репчатого лука остается низким, что позволило продавцам повысить цены.

На прошлой неделе сообщалось, что цены на черешню составляли от 150 до 220 гривен за килограмм, в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе.

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