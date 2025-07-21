Арбузы сейчас выращивают даже в Черниговской и Сумской областях.

Цены в Украине на арбузы в этом году будут на уровне прошлогодних. Скачка цен на популярную ягоду не ожидается.

Такое мнение в интервью Центру экономической стратегии высказал президент украинской плодовоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

"В прошлом году цены на арбузы не были в космосе. В этом году, я думаю, будет так же. Арбузов очень много", - отметил эксперт.

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Он напомнил, что цены на арбузы в первый год полномасштабной войны были очень высокими, поскольку "мы потеряли Юг, и их тянули из Румынии и Греции", но впоследствии производство возобновилось, и популярную ягоду стали выращивать даже в нетипичных регионах Украины.

"Арбузы у нас уже и в Черниговской области, и в Сумской, и Волынской. Есть гибриды, которые подходят. Плюс, климат - посмотрите, даже на севере Украины летом 32 градуса", - говорит Баштанник.

Эксперт пояснил, что выращивание арбуза относительно простое и выгодное. К тому же не нужны овощехранилища, что упрощает процесс производства и реализации.

Цены на арбузы в Украине

На украинских рынках и супермаркетах уже доступен широкий выбор как импортных, так и украинских арбузов.

Так, в "Сильпо" арбуз можно приобрести за 25,3-55 гривень за килограмм.

В "АТБ" за самый дешевый арбуз просят 19,49 гривни за килограмм. Арбуз бессемянный оценили почти в 40 гривень за килограмм.

Самый большой диапазон цен на арбузы в "Новусе". Здесь самый дешевый арбуз можно приобрести за 18,99 гривни за килограмм, а самый дорогой обойдется почти в 70 гривень за кило.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В начале июля в Украине в продажу поступили первые местные арбузы урожая 2025 года. По данным аналитиков, за украинскую ягоду тогда просили 20-28 гривень за килограмм, что в среднем на 10% выше, чем в прошлом году. В то же время фермеры не исключают стремительного снижения цен на арбузы.

Под занавес сезона подорожала черешня. Оптовые цены на нее, порой, превышают 200 гривень за килограмм.

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