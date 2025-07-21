До окончания дедлайна Россия должна почувствовать, что не только она может бомбить столицу другого государства, говорит Огрызко.

За 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы согласиться на прекращение огня, Украина сможет накопить достаточно сил и средств, чтобы изменить общую ситуацию в противостоянии с РФ, надеется руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом он сказал в эфире Radio NV.

"От этих 50 дней я ожидаю, что Украина сможет накопить достаточно средств и сил для того, чтобы Россия почувствовала, что не она только может бомбить столицу другого государства. У меня такое единственное ожидание, которое, кажется, может сыграть очень серьезную роль в общей ситуации. Плюс эта удавка на шее дохлой российской экономики продолжает сжиматься", - отметил Огрызко.

Он напомнил, что наши союзники готовят новые пакеты санкций в отношении РФ, и этот процесс давления хоть и не задушит российскую экономику, но не даст ей развиваться спокойно, свободно и будет все время тормозить возможности Москвы.

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"Я думаю, где-то к началу сентября комбинация из этих вещей будет уже довольно сильно бить по ситуации в России. Поэтому, если мы будем наносить удары по российской глубинке и прерывать цепи поставок на фронт - это будет очень серьезный фактор, который будет влиять на ситуацию на фронте. И до этого если и санкции будут действовать, что в конечном счете будет иметь серьезное влияние на российскую экономику, то это все будет серьезно ухудшать ситуацию там и помогать Украине", - подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что Трамп может изменить свое мнение относительно обещанных санкций против РФ, если Россия будет показывать, что ведет переговоры с Украиной. По словам дипломата, Россия будет всячески доказывать Трампу, что все идет по его сценарию, а затем "к чему тогда принимать такие резкие меры" - жесткие санкции. И в этом контексте Украине важно показывать, что о процессе мирных переговоров речь не идет, что на самом деле их нет.

Огрызко отметил, что наши западные партнеры считают, что факт того, что стороны сели за стол переговоров - это большая победа. Но на самом деле это - ничего, происходят безрезультатные встречи, подчеркнул дипломат.

"Приведу аналогичный пример. Советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений продолжались десятилетиями. Нас такой вариант устраивает? Абсолютно нет. А почему этот процесс длился десятилетиями? Потому что не было политической воли для того, чтобы договориться. Вот вам простой ответ, вот собственно это то, что будет происходить: Россия, Путин будет говорить, что "я веду переговоры, Трамп... а то, что нет результатов, так я же не виноват, я же предлагаю "устранить первопричины2, а они не хотят "устранять", поэтому я буду бомбить их дальше. Поэтому ко мне никаких претензий не надо". Вот логика, которая на поверхности", - отметил Огрызко.

По его словам, очень хорошо, что на сегодня Трамп уже говорит, что оружие Украине нужно.

"И те недвусмысленные его слова о том, "чего вы не бьете по столице и по Санкт-Петербургу", хоть потом их опровергали, они говорят о том, что в голове у Трампа все же происходят позитивные изменения. Почему мы должны быть чрезвычайно рады и поддерживать их всесторонне", - добавил Огрызко.

Трамп давит на Путина

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. Такое заявление он сделал 14 июля. Иначе Москву будут ждать новые ограничения.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в случае отказа выполнять условия Трампа Москва столкнется и с очень значительным повышением пошлин. Страны, которые будут покупать у России нефть, так же будут попадать под санкционные ограничения.

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