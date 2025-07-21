За 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы согласиться на прекращение огня, Украина сможет накопить достаточно сил и средств, чтобы изменить общую ситуацию в противостоянии с РФ, надеется руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом он сказал в эфире Radio NV.
"От этих 50 дней я ожидаю, что Украина сможет накопить достаточно средств и сил для того, чтобы Россия почувствовала, что не она только может бомбить столицу другого государства. У меня такое единственное ожидание, которое, кажется, может сыграть очень серьезную роль в общей ситуации. Плюс эта удавка на шее дохлой российской экономики продолжает сжиматься", - отметил Огрызко.
Он напомнил, что наши союзники готовят новые пакеты санкций в отношении РФ, и этот процесс давления хоть и не задушит российскую экономику, но не даст ей развиваться спокойно, свободно и будет все время тормозить возможности Москвы.
"Я думаю, где-то к началу сентября комбинация из этих вещей будет уже довольно сильно бить по ситуации в России. Поэтому, если мы будем наносить удары по российской глубинке и прерывать цепи поставок на фронт - это будет очень серьезный фактор, который будет влиять на ситуацию на фронте. И до этого если и санкции будут действовать, что в конечном счете будет иметь серьезное влияние на российскую экономику, то это все будет серьезно ухудшать ситуацию там и помогать Украине", - подчеркнул Огрызко.
Он добавил, что Трамп может изменить свое мнение относительно обещанных санкций против РФ, если Россия будет показывать, что ведет переговоры с Украиной. По словам дипломата, Россия будет всячески доказывать Трампу, что все идет по его сценарию, а затем "к чему тогда принимать такие резкие меры" - жесткие санкции. И в этом контексте Украине важно показывать, что о процессе мирных переговоров речь не идет, что на самом деле их нет.
Огрызко отметил, что наши западные партнеры считают, что факт того, что стороны сели за стол переговоров - это большая победа. Но на самом деле это - ничего, происходят безрезультатные встречи, подчеркнул дипломат.
"Приведу аналогичный пример. Советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений продолжались десятилетиями. Нас такой вариант устраивает? Абсолютно нет. А почему этот процесс длился десятилетиями? Потому что не было политической воли для того, чтобы договориться. Вот вам простой ответ, вот собственно это то, что будет происходить: Россия, Путин будет говорить, что "я веду переговоры, Трамп... а то, что нет результатов, так я же не виноват, я же предлагаю "устранить первопричины2, а они не хотят "устранять", поэтому я буду бомбить их дальше. Поэтому ко мне никаких претензий не надо". Вот логика, которая на поверхности", - отметил Огрызко.
По его словам, очень хорошо, что на сегодня Трамп уже говорит, что оружие Украине нужно.
"И те недвусмысленные его слова о том, "чего вы не бьете по столице и по Санкт-Петербургу", хоть потом их опровергали, они говорят о том, что в голове у Трампа все же происходят позитивные изменения. Почему мы должны быть чрезвычайно рады и поддерживать их всесторонне", - добавил Огрызко.
Трамп давит на Путина
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. Такое заявление он сделал 14 июля. Иначе Москву будут ждать новые ограничения.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в случае отказа выполнять условия Трампа Москва столкнется и с очень значительным повышением пошлин. Страны, которые будут покупать у России нефть, так же будут попадать под санкционные ограничения.