Кофе без кофеина содержит практически все те же химические вещества, чито и обычный кофе.

Нервозность и тревожность от кофеина, могут быть настолько сильными, что многие переходят на кофе без кофеина, думая, что он, несомненно, полезнее для здоровья. Однако, как пишет The Telegraph по мнению экспертов, в этом вопросе не все так просто. В чем польза и вред кофе без кофеина по сравнению с обычным кофе, читайте далее в новости.

Как производят кофе без кофеина?

Декофеинизированный кофе — это кофе, обработанный перед обжаркой для удаления кофеина "химическими веществами, такими как углекислый газ, или путём замачивания зерен в воде", — говорит доктор Карло Ла Веккья, профессор Миланского университета и эксперт Института научной информации о кофе.

При этом количество кофеина, оставшегося в зернах после этой обработки, ничтожно мало, говорит доктор Ла Веккья. Однако этот процесс не полностью удаляет кофеин из зерен, оставляя "около 2%, но в любом случае менее 3%" от их естественного уровня. Для сравнения: обычная чашка фильтрованного кофе содержит около 100 мг кофеина, в то время как в фильтрованном кофе без кофеина его содержание приближается к 2 мг.

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Польза кофе для здоровья

Обычный кофе с кофеином обладает множеством полезных свойств, и большинство из них полностью сохраняются в процессе декофеинизации. Одна чашка сваренного безкофеинового кофе обеспечивает 2,4% рекомендуемой суточной нормы магния и 4,8% калия, а также 2,5% ниацина (витамина группы B)

Полифенолы в кофе, а именно меланоидины и хлорогеновая кислота, объясняют его пользу для здоровья, включая снижение риска диабета до 10% в некоторых случаях.

Хлорогеновая кислота также связана с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, а меланоидины обладают пребиотическим эффектом, способствуя разнообразию кишечной микрофлоры.

Также регулярное употребление кофе связано со "снижением смертности от всех причин", утверждает профессор Сара Берри.

Исследование, проведенное в 2017 году в Имперском колледже Лондона, показало, что люди, выпивающие три чашки кофе в день, живут дольше, чем те, кто кофе не пьет.

Согласно другому исследованию, в котором приняли участие около 200 австралийцев в течение 10 лет, постоянное употребление кофе также может замедлить ухудшение когнитивных функций с возрастом.

"За исключением кофеина, химический состав кофе без кофеина очень похож на кофе с кофеином, и он по-прежнему богат полезными полифенолами", - говорит профессор Берри. Так что кофе без кофеина должен давать вам все преимущества для здоровья, которые дает употребление кофеина.

Главное отличие — и недостаток — декафа заключается в том, что, в отличие от кофе с кофеином, он не даёт временного повышения бдительности и концентрации — причины, по которой многие из нас не могут прожить утро без чашки кофе.

Есть ли риски или ограничения при употреблении кофе без кофеина?

Кофе без кофеина безопасен, но немедленные симптомы отмены, возникающие при отказе от кофеина, такие как головные боли, тошнота и потеря концентрации, могут быть неприятными. Однако, поскольку в кофе без кофеина всё ещё содержится незначительное количество кофеина, все же не стоит пить его слишком много.

Что касается кофе с кофеином, "до пяти чашек в день безопасно", — говорит профессор Берри, но "вы увидите наибольшую пользу и наименьшие побочные эффекты при употреблении двух-трёх чашек в день".

В общем она отмечает, что оба вида кофе полезны для организма.

"Оба напитка имеют огромную пользу, но кофе с кофеином улучшит когнитивные функции, а кофе без кофеина способствует лучшему сну и может лучше подходить людям с чувствительностью к кофеину", - подытоживает она.

Ранее ученые установили, что люди, которые пьют кофе по утрам, получают преимущества для здоровья, которые не наблюдаются у тех, кто пьет его позже в течение дня.

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