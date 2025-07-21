По словам депутата, решение о создании мобильных ТЦК может принимать командование ВСУ.

Мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) могут появиться в Украине, для этого есть условия. Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в украинском Медиацентре.

"С точки зрения нормативно-правового обеспечения, с точки зрения законодательного обеспечения проблем не вижу, потому что в законе не предусмотрено, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны находиться в четко определенных местах, учитывая те целенаправленные удары Российской Федерации, которые она в течение последнего месяца практикует по территории ТЦК СП и это является одной из таких составляющих ее гибридной войны", - сказал он.

По словам нардепа, таким образом РФ пытается запугать граждан, что на территории ТЦК СП находиться опасно.

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"Мобильные ТЦК на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, которые могут быть приняты или Кабинетом министров Украины, или даже командованием Вооруженных сил, имеют право на существование", - отметил Вениславский.

То есть, как пояснил депутат, это решение может принимать и командование. Все условия для этого есть.

"Мы приняли закон в 2023 году об усилении мобилизации. Фактически мы выполнили все требования. И диджитализация, перенос всех этих вопросов в цифровой режим существенно облегчает, в том числе, деятельность мобильных ТЦК. Современные технологии позволяют обеспечить их связью и доступом к базам. Поэтому я в этом проблем не вижу, но это решение командования. Верховная Рада к этому никакого отношения не имеет, потому что от нее этот вопрос не зависит", - пояснил он.

Российские удары по ТЦК

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ, полковник Виталий Саранцев рассказал, что Россия в первую очередь преследует две цели, последовательно нанося удары по ТЦК. Таким образом она пытается помешать мобилизации, уничтожая данные военнообязанных, а также посеять страх и уныние у населения.

Он напомнил, что ТЦК обычно расположены в плотной городской застройке, рядом обычно развита транспортная инфраструктура. Поэтому после вражеских ударов люди будут воспринимать ТЦК, как опасное соседство.

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