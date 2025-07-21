Не недели и не месяцы: сколько длится заправка авианосца

Один технический цикл продлевает жизнь авианосца еще на 25 лет.

Заправить авианосец - не то же самое, что подъехать к колонке. Для атомных авианосцев США этот процесс случается лишь раз за весь 50-летний жизненный цикл корабля. И длится он не несколько часов, а от трех до шести лет. Процедура имеет официальное название: RCOH (Refueling and Complex Overhaul) - "заправка топливом и комплексный капитальный ремонт", пишет Slashgear.

Это полная перезагрузка корабля, а не просто замена топлива. Военные используют этот момент для глубокой модернизации: обновляют боевые системы, радиолокацию, электронику, даже кабели на самых глубоких уровнях.

USS George Washington: шесть лет в ремонте

Авианосец USS George Washington с экипажем почти 6 000 человек - яркий пример сложности RCOH. Он пробыл в ремонте шесть лет, где реакторы были остановлены, охлаждены, а старое ядерное топливо заменено на новое.

Видео дня

Работы происходят только на единственной верфи в США - Newport News Shipbuilding в Вирджинии. Здесь команды работают круглосуточно, используя специальные краны и оборудование, чтобы демонтировать реакторные системы.

Один шанс на обновление за 25 лет

Типичный авианосец, как USS Nimitz или USS John C. Stennis, проходит RCOH только раз за службу - через 20-25 лет эксплуатации. Это дает кораблю еще 20-25 лет активной службы после ремонта.

Из 11 атомных авианосцев США всегда 7-8 остаются в строю, пока остальные проходят модернизацию. Это позволяет ВМС США сохранять глобальное присутствие, не завися от традиционного топлива - только пар и никаких выбросов.

"Несколько лет в сухом доке - это малая цена за еще четверть века службы", - отмечают инженеры флота.

Вас также могут заинтересовать новости: