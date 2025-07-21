Рассказываем, какие три формы заключения брака были у древних римлян.

Во все времена мужчины и женщины заключали между собой союз, однако сам процесс и его правила менялись в зависимости от народа и времени. У римлян были свои особенности.

Как заключали брак в Древнем Риме - далее в материале.

Как женились древние римляне

В первую очередь рассмотрим, в каком возрасте женились в Древнем Риме. Девушек могли выдать замуж очень рано, примерно в 12 лет. Их супругам было не намного больше - всего 14. В то же время чаще всего брак заключали между 20-летними девушками и 30-летними мужчинами.

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Церемонию могли отменить только из-за траура или каких-то чрезвычайных обстоятельств.

Древние римляне для заключения брака использовали одну из двух существующих форм. Первая была распространена среди плебеев низшего класса и называлась "коемпцио". Это буквально переводится как "покупка", что точно отражало саму суть этой формы.

Вторая, "конфарреация", - была доступна для аристократов и патрициев. Это была торжественная церемония, которая проводилась жрецом Юпитера и верховным понтификом, а также сопровождалась обменом лепешек из полбы. Развод для такой супружеской пары был исключен.

При этом "покупка" жены также несла некий религиозный оттенок. Девушки приносили три ассы - медные монеты. Две из них приносили в жертву домашним ларам, а третью передавали жениху. Монеты играли роль символического приданого. Считали, что так богиня брака Юнона приводит невесту в ее новую семью.

Невеста надевала на такую церемонию красную фату. Она и жених брались за руки, а затем приносили жертву Юпитеру.

Волосы девушки делили на шесть частей, используя для этого острый гребень в форме копья. Затем ее вели в дом мужа в сопровождении веселой процессии.

Дверь смазывали маслом, а ее проем украшали. Далее девушку переносили через порог. В новом доме проходило застолье с непристойными песнями и криками.

С течением времени появилась третья форма заключения брака, которая стала одной для всех. Такой гражданский формат прозвали "узус". Мужчина и женщина должны были прожить вместе целый год. При этом она не могла проводить вне дома супруга более трех ночей подряд. Если правила были соблюдены, то брак считался заключенным, а если нет - то девушку освобождали от такого союза.

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