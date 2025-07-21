Решение принято на первом заседании обновленного состава СНБО Украины.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), состав которого был недавно обновлен, в Украине введен мораторий на проверки бизнеса государственными органами. Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского в его Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня состоялось первое заседание обновленного состава СНБО Украины.

"Начинаем с аспектов внутренней безопасности - безопасности экономической. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а следовательно, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины", - отметил Зеленский.

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По его словам, необходимо "ощутимо масштабировать" инвестиции в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов. В частности, это касается локализации производств в Украине, написал Зеленский:

"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность. Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики".

Глава государства отметил, что все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано.

"Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев", - добавил он.

Мораторий на проверки бизнеса - детали

Как сообщал УНИАН, вчера новоназначенная премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса. По ее словам, правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит соответствующее решение, которое "даст бизнесу больше свободы". Свириденко отметила, что вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским.

Также она сообщила, что власть начала аудит уголовных дел против бизнеса с целью закрытия безосновательных производств, блокирующих предпринимательскую деятельность. По ее словам, новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровней.

18 июля указом Президента Владимира Зеленского Секретарем СНБО назначен Рустем Умеров, который до этого был министром обороны Украины.

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