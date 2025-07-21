Стало известно, как отреагировали в РФ на это решение.

Российский дирижер Валерий Гергиев, который является другом Путина, не будет выступать на фестивале Un'Estate da RE под Неаполем 27 июля.

Как отмечает итальянское агентство ANSA, решение об официальной отмене выступления сторонника диктатора было принято администрацией Королевского дворца на фоне резкой общественной реакции. Представители итальянских властей отметили, что у них появились опасения относительно возможных акций протеста, запланированных украинскими организациями накануне концерта.

"Последние заявления против концерта Гергиева поступили от нескольких лауреатов Нобелевской премии, письма которых были направлены президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, итальянским властям и губернатору. Онлайн-петиция также собрала 16 000 подписей. Министр культуры также вмешался, подчеркнув, что "искусство свободно и не может быть цензурировано", но "пропаганда, даже когда она сделана талантливо, - это другое дело". По его мнению, концерт Гергиева рисковал бы "послать неправильный месседж", - отмечают представители агентства.

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Реакция посольства России

Посольство РФ отреагировало на решение итальянцев. Россияне заявили, что отмена концерта Гергиева "наносит вред Италии, а не России".

"Те, кто считает, что отмена концерта Валерия Гергиева навредит России, глубоко ошибаются. Это навредит самой Италии, которая таким образом подрывает собственный авторитет и дает основания сомневаться в своем гостеприимстве и открытости ко всем", - говорится в заявлении посольства.

К слову, неделю назад мировой конгресс украинцев и представители украинских общин Италии требовали отменить выступление сторонника диктатора. Соответствующее обращение к министру культуры Италии подписали около 40 украинских организаций в разных государствах мира.

Кстати, Валерий Гергиев открыто поддерживает кровавую политику Путина и войну с Украиной. В 2014 году он подписал открытое письмо в поддержку аннексии Крыма.

Напомним, ранее Латвия внесла Валерия Гергиева в "черный" список за пропаганду войны и агрессию против Украины.

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