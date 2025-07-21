Рассказываем, где в Украине можно посетить Радоновое озеро - и не одно - почему вода в них считается целебной и какие легенды и суеверия с ними связаны.

Радоновое озеро - искусственный водоем необычайной красоты с водой лазурного цвета. Располагается одно такое озеро в Николаевской области, недалеко от Первомайска, и прослыло среди народа как лечебное - из-за радона, содержащегося в воде. Второй радоновый водоем, тоже искусственного происхождения, находится в Кировоградской области. О том, как появились эти озера, мистические истории, связанные с ними, действительно ли радоновые воды исцеляют - рассказываем в материале.

Мигея - Радоновое озеро в Николаевской области и его легенды

Уникальный водоем в Николаевской области манит туристов нереально красивыми видами, зеркально чистой водой, рассказами о ее лечебных свойствах и... мистикой. Ближайший город, возле которого расположено Радоновое озеро - Первомайск, но сам водоем находится возле с. Мигея (10,5 км от Первомайска).

Озеро принадлежит к достопримечательностям заповедника "Бужский Гард". Появилось оно в XX веке - ранее здесь был Мигейский гранитный карьер. Согласно одной из легенд, как-то рабочие, добывавшие гранит, пришли утром на карьер и обнаружили, что он затоплен водой. По слухам, на дне озера осталась вся техника, в частности, экскаватор и тракторы, хотя другие утверждают, что их со временем таки подняли на поверхность.

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Еще одна легенда гласит о том, что в 90-е годы в этом озере утонули "Жигули" вместе с водителем во время бандитских разборок. Так ли это было на самом деле, неизвестно, но, как говорят, дыма без огня не бывает.

О глубине Радонового озера спорят до сих пор: никто не знает, где у него дно, и что там находится, а расхождение в цифрах большое - от 25 до 45 метров. В ходе одной из дайверских экспедиций в 2021 году дайверы опустились на 20 метров глубины в одном из мест, но техники на дне не обнаружили. Вторую часть озера им обследовать не удалось из-за очень низкой видимости, поэтому судить о том, что скрывает Радоновое озеро, глубина которого так и остается неизвестной, мы не можем.

Радоновым озеро называют из-за газа - радона, который содержится в воде. Правда, процент его содержания неизвестен: местные говорят, он очень мал - не такой, как в радоновой ванне, когда пузырьки "встают" на теле. Иногда со дна озера поднимаются газы, но их видят крайне редко. Собственно, из-за радона озеро и пользуется такой популярностью: по словам жителей, купание в озере улучшает состояние кожи и помогает при болях в спине и проблемах с суставами.

Второе Радоновое озеро - Кировоградская область возле Александрии

Второе Радоновое озеро находится недалеко от города Александрия (Кировоградская область), между селами Алеевка и Протопоповка. Здесь даже не одно, а два озера - Серебряное, побольше, и Радоновое, поменьше. Оба расположены на территории заказника "Большая и Малая Скала".

Эти озера также искусственные - они глубокие, вода в них чистая и прозрачная, и они также имеют свою легенду.

Говорят, что во время Второй мировой здесь немцы с помощью наших военнопленных строили железную дорогу и добывали в карьере у Протопоповки щебень. После одного из подрывов динамитом в карьер пошла вода: немцы проверили ее состав и оказалось, что в одном месте она богата серебром, а в другом - радоном, и обе имеют лечебные свойства. Тогда ушлые немцы построили здесь госпиталь, в котором с помощью водички лечили своих раненых. Ранее мы подробно рассказывали, чем уникально Серебряное озеро и его удивительную историю.

В озере поменьше, Радоновом, купаются не все и недолго: говорят, что в Серебряном озере вода "живая", а в Радоновом - "мертвая", но в то же время - целебная. Находиться в водоеме советуют не более 15 минут, а мужчин предостерегают полностью погружаться - чтобы, якобы, не потерять мужскую силу. Кроме всего, посетители говорят, что в Радоновом озере водятся рыбки-"пираньи", которые обкусывают кожу у купающихся и, если, к примеру, где-то на ноге есть ранка, то это очень больно.

Радоновое озеро - чем полезно купание в нем и почему может быть опасным

Радон, благодаря которому прославились озера, - это радиоактивный инертный газ без запаха и цвета, в повышенных дозах может быть опасен. Так называемые радоновые ванны - с контролируемым уровнем радона - используют в альтернативной медицине. С их помощью лечат:

заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности, артриты;

заболевания нервной системы с болевым синдромом;

эндокринологические нарушения;

псориаз;

аутоиммунные заболевания.

Радоновые курорты есть по всему миру, хотя, к примеру, в Штатах к такому лечению относятся предвзято. Радоновая вода может быть опасна для здоровья и при некоторых заболеваниях купание в ней строго запрещено, поэтому прежде, чем окунуться в Радоновое озеро - любое из них - стоит получить консультацию у врача.

Однако насладиться красотами Радоновых озер может любой - вода в них из-за наличия минералов и того же радона имеет необыкновенный небесно-голубой оттенок, а скалистые берега, которые каскадами спускаются к воде, придают ландшафту особенную драматичность.

Кстати, на Радоновом озере, что в Мигее, есть смотровая площадка, откуда озеро открывается во всей красе, несколько фотозон и зона отдыха. Раньше здесь также был расположен и скоростной троллей с одного берега озера на другой, но сейчас он не работает.

На Радоновом озере в Кировоградской области до войны можно было поселиться на берегу в арендованной палатке, там была налажена мини-инфраструктура и торговля. Но сейчас туристы здесь больше отдыхают по-старинке - "дикарями".

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