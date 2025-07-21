В РФ осталось около шести истребителей МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", рассказал Константин Криволап.

Несмотря на запуск сотен "Шахедов" и крылатых ракет российская атака в ночь на 21 июля не является рекордной. Наоборот, она свидетельствует об имеющихся технических проблемах в российской армии. В частности, о перегруженности истребителей, которые являются носителями "Кинжалов". Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире на "24 Канале".

"Во время ночной атаки россияне запустили "Шахеды", которые смогли собрать. Также собрали фальш-цели. Все это запустили, а потом добавили еще ракеты Х-101 и "Калибры". И пытались бить "Кинжалами". Показательно, что для того, чтобы сделать пять пусков "Кинжалов", им пришлось поднимать трижды по два самолета... То, что они были вынуждены использовать самолеты в напряженном режиме, - поднимать их, делать пуск ракет, потом садиться, перезаряжаться, снова взлетать, - это свидетельствует о серьезных проблемах с этим средством доставки", - сказал Криволап.

Он отметил, что после украинских ударов у россиян осталось шесть модифицированных МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". В то же время, эксперт отметил, что российская атака в ночь на 21 июля имеет политическую цель.

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"Россияне делают вид, что бьют, якобы, по военным объектам или инфраструктуре, но задевают жилые кварталы. Пытаются показать свою состоятельность и заставить Украину капитулировать. Параллельно идут разговоры о возобновлении переговоров между Украиной и РФ. Я думаю, что здесь серьезное влияние именно политического момента", - добавил Криволап.

Атака РФ: что известно

В ночь на 21 июля РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины. Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в Киеве из-за атаки оккупантов известно о 15 попаданиях.

По словам Владимира Зеленского, повреждения в результате атаки РФ зафиксированы в Киеве и области, на Харьковщине, Ивано-Франковщине. Также были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях. Также президент сообщил о двух погибших и 15 раненых из-за вражеской атаки.

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