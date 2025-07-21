Папа Римский Лев XIV хочет снизить напряженность, связанную с полномасштабным вторжением России в Украину.

Папа Римский Лев XIV заинтересован в том, чтобы возобновить диалог с Русской православной церковью (РПЦ). У него уже запланирована встреча с российским митрополитом, пишет ANSA со ссылкой на источники.

По их словам, в субботу, 26 июля, Папа Римский Лев XIV примет митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

В издании отметили, что это будет первая аудиенция нового Папы Римского с Антонием.

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Кроме того, по словам собеседников издания, Лев XIV заинтересован в возобновлении диалога с РПЦ, чтобы снизить напряженность, связанную с полномасштабным вторжением России в Украину.

Ватикан готов принять переговоры Украины и России

Ранее в пресс-службе Ватикана сообщили, что Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины для переговоров о прекращении огня.

В этот же день понтифик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили полномасштабную войну и потребность в справедливом и длительном мире.

"Святой Отец выразил соболезнования по жертвам и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поощряя все усилия, направленные на освобождение заключенных и поиск совместных решений", - говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.

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