Миссии превращались для их пилотов в настоящую борьбу за выживание.

За десятилетия военной авиации некоторые истребители стали культовыми и получили высокую оценку от пилотов благодаря своей отзывчивости и легкости управления, в то время как другие, несмотря на захватывающие дух характеристики на бумаге, превращают каждую миссию в борьбу за выживание, и не без оснований получили прозвища вроде "Вдоводел" или "Летающий гроб".

Портал wionews.com назвал пять истребителей, которые вызывают опасения и могут представлять смертельную угрозу даже для самых смелых и умелых пилотов.

F-104 Starfighter — печально известный "Вдоводел"

F-104 от Lockheed был революционным на бумаге: скорость 2 Маха, скороподъемность, как у ракеты, и обтекаемый профиль. Но его тончайшие крылья, которые делали его таким быстрым на высоте, также делали его смертельно опасным на низких скоростях.

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Отмечается, что только Германия потеряла более 290 F-104 в результате аварий, унесших жизни более 100 пилотов.

МиГ-21 – "Летающий гроб"

МиГ-21 стал самым массовым сверхзвуковым самолетом в истории, всего было построено более 11 000 штук. И хотя он был невероятно быстрым и маневренным в воздушном бою, он пугал пилотов по причине минимальной авионики, плохой обзорности назад и крайне ограниченного запаса топлива, иногда менее 45 минут в бою.

"Пилоты шутили, что на МиГ-21 летают по секундомеру, а не по указателю топлива", - пишет wionews.

F-111 Aardvark – мощный, но неповоротливый

F-111 имел передовые характеристики для своего времени - 1960-х годов: крылья с изменяемой стреловидностью, радар слежения за рельефом местности и дальность действия перехватчика, которой не мог сравниться ни один конкурент. Но все это нивелировали его недостатки: вес, сложность и проблемы с техническим обслуживанием.

ВВС США потерпели десятки аварий на ранних этапах эксплуатации из-за сбоев в системе слежения за рельефом местности. При этом многие экипажи говорили, что пилотировать F-111 было скорее похоже на управление ранней версией летающего суперкомпьютера, чем на управление истребителем.

Як-38 "Форджер" — "Летающая зажигалка"

Советский Як-38, самолет вертикального взлета и приземления, был амбициозным ответом британскому "Харриеру" но имел серьезные недостатки. Его подъемные двигатели были ненадежными и добавляли мертвый вес во время полета вперед, а основной двигатель имел ограниченную тягу. В результате грузоподъемность и дальность полета были низкими. Советские пилоты прозвали его "летающей зажигалкой" из-за частых возгораний двигателя и неудовлетворительной мощности.

Ранний Gloster Meteor NF

Meteor вошел в историю как первый британский реактивный самолет, однако в ранних версиях ночных истребителей пилоты отмечали плохую эргономику кабины, ненадежный радар и проблемы с управляемостью в плохую погоду или ночью, то есть в условиях, в которых им приходилось летать. Хотя он проложил путь для будущих реактивных самолетов, мало кто скучал по нему, когда появились более совершенные модели.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 самых смертоносных истребителях, которые практически невозможно сбить.

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