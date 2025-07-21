Приготовить вкусный омлет - просто: стоит принять во внимание эти советы.

Омлет - вкусный и питательный вариант завтрака, но вы получите вдвое больше удовольствия, если удачно его приготовите. Шеф-повар Эллис Барри рассказал, как сделать это блюдо идеальным. Об этом пишет Express.

По словам Барри, готовя омлет, для усиления вкуса важно использовать два ключевых ингредиента - шпинат и сыр.

Ингредиенты для омлета

2 кусочка сливочного масла;

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горсть шпината;

2 куриных яйца;

15 г тертого чеддера;

соль и свежемолотый черный перец.

Начать следует с того, что поставить сковороду на средний огонь и растопить на ней кусочек сливочного масла. Тогда добавить шпинат и готовить минуту-две. После этого посолить, поперчить и выложить шпинат на тарелку.

Теперь необходимо взбить яйца в миске до однородной массы и вылить их на сковороду. Добавьте оставшееся сливочное масло. Сковороду с яйцами наклоните так, чтобы они равномерно растеклись, а тогда оставьте все на 20 секунд.

После этого деревянной лопаткой подверните яйца к центру, а затем осторожно встряхните сковороду, чтобы сырые яйца распределились по краям. Пока омлет еще жидкий, посыпьте его тертым сыром и шпинатом. Снимите сковороду с огня и оставьте блюдо на несколько минут. Затем приправьте солью и перцем.

Для начинки Барри советует также сыр сочетать с хрустящим беконом или поджаренной колбасой.

Ранее УНИАН рассказывал, как пожарить яичницу с жидким желтком и хрустящим белком. По словам кулинарного инструктора и шеф-повара с более чем двадцатилетним опытом Фрэнка Прото, секрет лучшей яичницы заключается в том, чтобы контролировать температуру и использовать много сливочного масла. На этапе, когда яйца уже выбиты на сковороду, нужно кусочком масла смазывать белки. Этот шаг, утверждает кулинар, является решающим для идеального застывания белка, при этом желток затрагивать не нужно - он должен остаться жидким.

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