Министр цифровой трансформации Украины напомнил, что всего три месяца назад проходили тестирования дронов на оптоволокне с дальностью, которая не превышала 20 км.

Украине за три месяца удалось увеличить вдвое норму расстояния поражения дронов на оптоволокне - сейчас она составляет более 40 км. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, говоря о развитии отечественных оптоволоконных дронов.

"Три месяца назад мы тестировали дроны на оптоволокне с дальностью до 20 км. Сегодня это уже решения, способные поражать вражеские цели на расстоянии более чем 40 км. Это результат системной работы: обратная связь от военных, уникальные технологические решения от разработчиков, координация и поддержка от Brave1", - написал министр.

Он отметил, что оптоволоконные FPV-дроны дают преимущество там, где обычные решения уже не работают. Так, в условиях радиоэлектронной борьбы они остаются на связи, ведь сигнал передается через кабель, который невозможно заглушить или перехватить. Это означает стабильное управление, четкое видео и точные удары по врагу.

Видео дня

"Поражение на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага", - подчеркнул Федоров.

Дроны на оптоволокне - важные новости

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас у российских захватчиков преимущество в производстве дронов на оптоволоконном управлении, но Украина догоняет их. Он отметил, что уже есть достаточно производителей в Украине, которые изготавливают дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем.

По словам Сырского, в производстве дронов на оптоволоконном управлении у россиян есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Но и Украина имеет уже примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров.

В мае минобороны Украины сообщило, что завершена кодификация линейки украинских оптоволоконных дронов, которые устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - Хищник REBOFF. Указанные дроны имеют катушки с оптоволокном длиной от 10 до 20 км. Разработка украинских оптоволоконных БпАК началась в 2023 году как ответ на запросы украинских военнослужащих.

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