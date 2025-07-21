Будут определены ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев.

Президент Владимир Зеленский в формате совещания с послами определит ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие полгода.

Об этом сообщил президент в Telegram. "Финализировали процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - сообщил глава государства.

Указами президента назначены:

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Андрея Плахотнюка - послом в Канаде и представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (IKAO) по совместительству, уволив его с должности посла Украины в Швеции;

Юлию Соколовскую - послом в Испании и постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации по совместительству;

Ярослава Мельника - послом в Бельгии, уволив его с должности посла Украины в Италии, Мальте, Сан-Марино и с должности постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по совместительству;

Владимира Боечко - послом в Эстонии;

Александра Балануцу - послом в Объединенных Арабских Эмиратах и постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии по совместительству;

Владимира Бачинского - послом в Боснии и Герцеговине;

Сергея Погорельцева - послом в Мексике;

Юрия Лутовинова - послом в Японии;

Андрея Касьянова - послом в Анголе;

Юрия Токаря - послом в Кении и постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) по совместительству;

Максима Субха - послом в Кувейте, уволив его с должности спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки;

Ольгу Селих - послом в Султанате Оман;

Сергея Нежинского - послом на Кипре;

Геннадия Надоленко - послом в Малайзии;

Александра Щербу - послом в Южно-Африканской Республике;

Александра Воронина - послом в Алжире.

Также опубликованы указы об увольнении:

Максима Кононенко - с должности посла в Эстонии;

Юлию Ковалив - с должности посла в Канаде и с должности представителя Украины при IKAO по совместительству;

Василия Кирилича - с должности посла в Боснии и Герцеговине;

Николая Дорошенко - с должности посла в Узбекистане;

Оксану Драмарецкую - с должности посла в Мексике, а также с должностей посла в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике по совместительству;

Любовь Абравитову - с должности посла в Южно-Африканской Республике.

Назначение и увольнение послов

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили намерение президента Владимира Зеленского уволить Оксану Маркарову с должности посла страны в США.

В интервью Украинскому Радио министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Маркарова является одной из самых успешных и эффективных послов, однако у каждого дипломата есть свой "ротационный цикл". По его словам, в целом следует ожидать около 20 указов об увольнении и назначении новых руководителей иностранных учреждений.

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