Президент Владимир Зеленский в формате совещания с послами определит ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие полгода.
Об этом сообщил президент в Telegram. "Финализировали процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - сообщил глава государства.
Указами президента назначены:
Андрея Плахотнюка - послом в Канаде и представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (IKAO) по совместительству, уволив его с должности посла Украины в Швеции;
Юлию Соколовскую - послом в Испании и постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации по совместительству;
Ярослава Мельника - послом в Бельгии, уволив его с должности посла Украины в Италии, Мальте, Сан-Марино и с должности постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по совместительству;
Владимира Боечко - послом в Эстонии;
Александра Балануцу - послом в Объединенных Арабских Эмиратах и постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии по совместительству;
Владимира Бачинского - послом в Боснии и Герцеговине;
Сергея Погорельцева - послом в Мексике;
Юрия Лутовинова - послом в Японии;
Андрея Касьянова - послом в Анголе;
Юрия Токаря - послом в Кении и постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) по совместительству;
Максима Субха - послом в Кувейте, уволив его с должности спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки;
Ольгу Селих - послом в Султанате Оман;
Сергея Нежинского - послом на Кипре;
Геннадия Надоленко - послом в Малайзии;
Александра Щербу - послом в Южно-Африканской Республике;
Александра Воронина - послом в Алжире.
Также опубликованы указы об увольнении:
Максима Кононенко - с должности посла в Эстонии;
Юлию Ковалив - с должности посла в Канаде и с должности представителя Украины при IKAO по совместительству;
Василия Кирилича - с должности посла в Боснии и Герцеговине;
Николая Дорошенко - с должности посла в Узбекистане;
Оксану Драмарецкую - с должности посла в Мексике, а также с должностей посла в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике по совместительству;
Любовь Абравитову - с должности посла в Южно-Африканской Республике.
Назначение и увольнение послов
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили намерение президента Владимира Зеленского уволить Оксану Маркарову с должности посла страны в США.
В интервью Украинскому Радио министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Маркарова является одной из самых успешных и эффективных послов, однако у каждого дипломата есть свой "ротационный цикл". По его словам, в целом следует ожидать около 20 указов об увольнении и назначении новых руководителей иностранных учреждений.