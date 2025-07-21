Он подчеркнул, что будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте и призвал граждан к сознательному выбору идти служить.

Комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан.

Об этом говорится в обращении командующего Сухопутных войск ВСУ бригадного генерала Геннадия Шаповалова в Facebook. Он отметил, что одной из главных задач на сегодня является генерация войск, которая включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск.

"Комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все усилия должны быть направлены на основное - сохранение существования нашего государства", - подчеркнул он.

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По его словам, война требует постоянного совершенствования и развития и в вопросах боевой подготовки. В связи с этим Шаповалов отметил, что подготовка подразделений должна соответствовать тем реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются воины на фронте. Среди них внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав.

Командующий подчеркнул, что для него принципиально важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.

"Обеспечение современными технологиями и вооружением в условиях войны стало жизненной необходимостью, что позволит нам иметь преимущество над врагом", - акцентировал генерал и пообещал уделять внимание развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления.

Генерал отметил, что по его мнению победа зависит от единства всех в обществе.

"Время требует от нас четких действий, эффективных решений и максимальной концентрации на главном - укреплении войска, которое сегодня держит линию обороны страны",- подчеркнул он.

Шаповалов отметил, что не со слов, а по собственному опыту знает о проблемах и вызовах, с которыми ежедневно сталкиваются Сухопутные войска. "Глубоко понимаю внутренние процессы, потребности личного состава, логику принятия решений на уровне подразделений и соединений. Личный опыт работы с международными партнерами дает четкое понимание о совместимости, стандартах, обмене практиками, которые мы способны масштабировать в пользу всех Сухопутных войск", - подытожил военный.

Увольнение Драпатого

Вместо уволенного в начале июня Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ был назначен Геннадий Шаповалов. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №412/2025 обнародован на сайте главы государства.

Драпатый решил уволиться из-за того, что 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, в результате чего погибли 12 военных, еще 60 были ранены.

Позже Зеленский перевел Драпатого на другую должность - командующего Объединенными силами.

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