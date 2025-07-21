Служба безопасности задержала агента ФСБ в закрытом подразделении НАБУ.

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора разоблачили агентурное проникновение российской спецслужбы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Там сообщили, что по результатам комплексных мероприятий в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2". Он шпионил для российской спецслужбы.

Расследование установило, что подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. В феврале 2014 года Иванцов помогал Януковичу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и был завербован ФСБ.

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Отмечается, что Служба безопасности задокументировала не менее 60 эпизодов передачи фигурантом информации, которая имеет ограниченный доступ, бывшему заместителю руководителя охраны Януковича. Среди прочего, как проинформировали в СБУ, "крот" собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

В СБУ говорят, что персональную информацию о потенциальных "целях", фигурант собирал в закрытых базах данных правоохранительных органов Украины. За каждое выполненное задание агент получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карточку.

"Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что после документирования преступлений "крота" СБУ и ОГП его задержали. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

Сейчас агенту РФ сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Больше новостей о задержаниях в НАБУ

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в России. В частности, разоблачен на ведении бизнеса в РФ один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов".

По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

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