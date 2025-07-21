Общие запасы нефти на новом месторождении могут превысить 33 миллиона тонн.

В Польше открыли одно из крупнейших месторождений нефти и газа в Европе за последнее десятилетие, сообщает телекомпания TVP.

Отмечается, что об открытии месторождения объявила компания Central European Petroleum. Она оценила запасы нефти и газа на скважине Wolin East 1 в примерно 22 миллиона тонн "черного золота" и 5 миллиардов кубометров природного газа.

По предварительным оценкам Министерства климата и окружающей среды Польши, общие запасы нового месторождения составляют 33 миллиона тонн нефти и конденсата и 27 миллиардов кубометров газа.

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"Если это открытие будет окончательно подтверждено, месторождение Wolin-East может стать крупнейшим месторождением нефти и сопутствующего природного газа, которое когда-либо было обнаружено в Польше", - добавил Галос.

Запасы нефти и газа в ЕС и отказ от российских энергоносителей

ЕС в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов. Добыча нефти и газа в блоке является относительно небольшой по сравнению с мировой, а месторождения в Северном море исчерпываются.

Евросоюз активно работает над диверсификацией источников поставок энергоносителей и существенно сократил импорт "голубого топлива" из РФ. Блок намерен окончательно отказаться от российских нефти и газа в 2027 году.

Вместе с тем, в 2024 году ЕС потратил на нефть и газ из РФ больше, чем на помощь Украине.

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