Объединенные ради помощи: производитель FPV-дронов 'Генерал Черешня' присоединился к передаче антидроновой защиты 'Павутиння'

В реалиях современной войны, стремительно трансформировавшейся в противостояние беспилотных технологий, каждый вклад в защиту военных приобретает решающее значение. Ответом на эту реальность стала инициатива "Паутина", основанная осенью 2024 года. Тогда несколько украинских благотворительных фондов и общественных организаций объединили усилия для системной передачи специальных защитных сеток на фронт. С тех пор БФ "Батальон Волонтер", Life Guardians, "Фонд Течение" и ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" уже доставили более 1500 тонн материалов для обустройства укрытий.

Сегодня к инициативе присоединяются и новые участники, в частности представители оборонной промышленности. Одним из них стала компания "Генерал Черешня" - украинский производитель FPV-дронов для ВСУ. В компании отмечают: участие в "Паутине" - это не только проявление социальной ответственности, но и стратегически выверенное решение. Ведь современные дроны должны не только поражать цели, но и способствовать сохранению жизней украинских защитников.

"Вместе с четырьмя благотворительными организациями мы присоединились к инициативе "Паутина", которая защищает непосредственно наши военные позиции, пути и подвоз всего необходимого - этими сетками, которые будут направлены на фронт", - отметил Рудольф Акапян, директор по стратегическим коммуникациям Центра исследований беспилотных систем производителя дронов "Генерал Черешня".

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Сетки, которые поступают на передовую в рамках инициативы "Паутина", играют ключевую роль в создании так называемых "коридоров жизни" - защищенных маршрутов для передвижения техники и личного состава. Их назначение - исключить или усложнить работу вражеских FPV-дронов, которые запутываются в сетках, в результате чего не способны поразить цель.

С момента старта проекта на фронт уже доставлено более 1500 тонн такой защиты, и спрос со стороны военных только растет. Именно поэтому привлечение к инициативе компаний, которые имеют непосредственное отношение к дроновым технологиям, в частности производителей, является стратегически важным шагом для усиления эффективности обороны.

"На фронте практически 80% поражений - это дроны. В последнее время эта война переросла в войну дронов. И для нас очень важно участвовать в таких инициативах. Наш рецепт победы - это не только уничтожение врага нашими дронами, но и защита наших воинов. То есть - как можно больше уничтожить врага и как можно больше защитить наших военных на линии фронта", - отмечает Рудольф Акапян из "Генерал Черешня".

"Генерал Черешня" - украинский производитель ударных FPV-дронов, сертифицированный Министерством обороны Украины. Компания создает высокоточные дроны, адаптированные к условиям фронта, с широким спектром боевых возможностей - от уничтожения бронетехники до противодействия вражеским БПЛА. В рамках Центра исследований беспилотных систем команда работает над внедрением инновационных решений, сочетающих технологическую эффективность и боевую надежность.