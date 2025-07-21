Рассказываем, почему без пролива водой уголь запрещено перевозить.

Уголь остается одним из важнейших видов топлива. Обычно его перевозка происходит с помощью железнодорожного транспорта.

Перед транспортировкой вагоны с углем поливают водой. Хотя эта процедура может казаться странной, есть множество причин, почему это необходимо сделать.

Зачем поливают уголь в вагонах

Первая причина, почему вагоны с углем необходимо поливать водой, кроется в опасности самовозгорания. Дело в том, что свежедобытый уголь, особенно антрацит или бурый, способен нагреваться из-за окислительных процессов.

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На открытом воздухе в условиях жаркой погоды такое топливо может легко загореться. Вода же помогает не только охладить его, но и затрудняет доступ кислорода.

Второй причиной является необходимость предотвратить загрязнение воздуха. Угольная пыль - не просто какая-то грязь. Она способна оседать в легких человека и вызывать болезни.

Во время движения поезда из-за скорости и ветра мелкие частицы угля легко поднимаются в воздух и способны распространяться на значительные расстояния. Пролив угля прибивает пыль и не дает ей распыляться.

Третья причина связана с предыдущей. Из-за выдувания угольной пыли при транспортировке на большие расстояния груз может значительно потерять в весе. Если вовремя увлажнить, то удастся довезти его в полном объеме.

Последний пункт более сложный. Он касается регламентов отдельных стран и регионов, которые обязывают перевозчиков предпринимать меры по снижению запыленности и рисков возгорания при транспортировке угля. Поэтому эта причина больше касается экологического законодательства и норм безопасности перевозок.

В то же время у этого необходимого шага есть и свои недостатки. Излишнее увлажнение угля приводит к повышению массы груза и, как следствие, к дополнительным затратам на перевозку. Кроме того, избыточная влага может негативно повлиять на качество угля. Поэтому полив проводится строго дозировано, с учетом типа топлива и погодных условий.

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