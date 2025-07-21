Этот проект поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и остальной части Китая.

Премьер-министр Китая Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточной оконечности Тибетского плато. Стоимость проекта составит не менее 170 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Отмечается, что реализация этого гидроэнергетического объекта станет самым амбициозным проектом в Китае со времен строительства плотины "Три ущелья" на реке Янцзы. Китайские рынки восприняли это как доказательство экономического стимулирования, что привело к росту цен на акции и доходности облигаций.

При этом Индия и Бангладеш выразили обеспокоенность относительно возможного влияния дамбы на миллионы людей, проживающих ниже по течению. Неправительственные организации предупредили о риске для одной из самых богатых и разнообразных экосистем на плато.

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В свою очередь, Пекин заявил, что дамба поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и остальной части Китая, не оказывая значительного влияния на водоснабжение ниже по течению или на окружающую среду. Начало эксплуатации ожидается примерно в 2030-х годах.

Разработки Китая - последние новости

В июне 2025 года сообщалось, что Китай создал оружие способное выводить из строя объекты энергетики. Речь идет о графитовой бомбе, которая якобы может вызвать "полную потерю электроэнергии" в районе, на который направлена атака.

В марте стало известно, что в Китае собираются построить первую в мире гибридную электростанцию, работающую по принципу синтеза и деления. Это будет революционный шаг в области ядерной энергетики.

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