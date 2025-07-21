В понедельник, 21 июля, состоялось 29-е заседание контактной группы.

На 29-м заседании в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля, были приняты решения об укреплении оборонного потенциала украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

Чиновник перечислил ключевые решения партнеров. В частности, по его словам, США инициировали новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины.

"Европейские партнеры уже заявили о готовности присоединиться к финансированию. Обсудили конкретный механизм работы этой инициативы. Германия присоединится к инициативе по передаче Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны вскоре поступить в Украину", - рассказал Шмыгаль.

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Также, сообщил он, Германия передаст более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также профинансирует закупку украинских дальнобойных дронов.

"Канада - продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков. Нидерланды - предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, Норвегия в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн - на закупку у украинского ОПК. Также Швеция готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

Сегодняшний "Рамштайн", отметил министр обороны, организовали министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус, он объединил 52 страны и организации.

Шмыгаль рассказал, что среди участников заседания были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Гегсет, командующий Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, Высокий представитель ЕС Кая Каллас.

В украинскую делегацию вошли Секретарь СНБО Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и другие представители сектора безопасности и обороны.

"Искренне благодарю каждую страну, которая поддерживает Украину в рамках формата "Рамштайн". Особенно благодарен США - инициатору создания этой платформы в апреле 2022 года, а также Великобритании и Германии - за лидерство в Контактной группе", - добавил Шмыгаль.

Поддержка Украины партнерами

Как сообщал ранее УНИАН, Германия поможет передать Украине 5 дополнительных систем Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус поделился, что во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе он договорился с главой Пентагона Питом Гегсетом об участии Берлина в поставке комплексов ПВО Украине. Он отметил, что стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.

Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили обещал на встрече Контактной группы по обороне призвать союзников к "50-дневному рывку" по вооружению Украины, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Также министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что в этом и следующем году Украина получит от Бельгии самолеты F-16, однако точные даты поставок назвать он не смог. Он подчеркнул, что каждый раз, как Бельгия будет получать F-35, она может передать F-16.

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