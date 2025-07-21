Механизмы привлечения в армию, которые ВРУ позволили проводить через закон, дают свой результат, отметил нардеп Вениславский.

На сегодняшний день мобилизация в Украине соответствует планам Генштаба: ежемесячно в войско привлекается около 30 тыс человек. Об этом сказал, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время пресс-конференции.

"Буду адресовать к словам президента как Верховного Главнокомандующего. Он сказал, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется около 30 тыс человек ежемесячно", - отметил он.

Вениславский добавил, что сейчас достаточно интенсивно развиваются рекрутинговые сети в Украине.

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"И рекрутинг существенно увеличивается в этой общей части тех граждан Украины, которые поступают на военную службу. Раньше это было до 5%, сейчас уже более 10%. И это постоянно увеличивается", - сказал нардеп.

Он подчеркнул, что все механизмы привлечения в ряды вооруженных сил, которые парламентарии позволили проводить через закон, дают свой результат. Вениславский резюмировал:

"И я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как бы этого хотели Вооруженные Силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти 100 лет. Поэтому мы должны исходить из реалий. И, к большому сожалению, не всегда все происходит так, как хотелось бы. Но я думаю, что постепенно мы придем к той модели, которая будет удовлетворять и граждан, и военное командование".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, на днях также народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал, что Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч личного состава.

Перед этим Верховная Рада Украины приняла закон, которым разрешила мужчинам старше 60 лет заключать контракт для прохождения военной службы. В совете отмечали, что это возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях. Принуждения нет и речь идет только о мотивированных, профессиональных добровольцах, отмечал нардеп Костенко.

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