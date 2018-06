США ввели новые санкции из-за режима Асада: в список попали известный российский бизнесмен и банк

Министерство финансов США в среду объявило новые санкции против 4 человек и 6 компаний из-за поддержки правительства Сирии.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на сообщение ведомства.

"В ответ на насилие со стороны режима Асада против своих граждан, Департамент казначейства по контролю за иностранными активами США сегодня определил четырех человек и шесть организаций, которые оказывают поддержку правительству Сирии", - говорится в заявлении.

"Все активы этих лиц и компаний, которые находятся в США или под контролем граждан США будут заморожены, а гражданам США запрещено участвовать в сделках с ними", - отмечается в сообщении.

В частности, в список попал известный российский бизнесмен, бывший президент республики Калмыкия и президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

Как отмечает Минфин США, Илюмжинов материально поддерживал и действовал в интересах правительства Сирии, в частности главы Центробанка Сирии Адибе Майялеха.

Кроме того, санкции также наложены на банк "Русский финансовый альянс", совладельцем которого является Илюмжинов и другой фигурант санкционного списка - Мудалал Хури.

Кроме российского банка, в список вошли такие компании, как Ezegoo Investments LTD., Hesco Engineering & Construction CO, Hudsotrade Limited, Kremsont Commercial Inc. и Primax Business Consultants Limited.