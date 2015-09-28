The Guardian: Путин подтверждает поддержку Асада и осуждает "пропаганду" против Сирии

Об этом пишет Джулиан Боргер в своей статье «Путин подтверждает поддержку Асада и осуждает «пропаганду» против Сирии», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Владимир Путин усилил свою поддержку сирийского президента Башара аль-Асада, назвав доказательства распространенных злодеяний «пропагандой» врага, за несколько часов до саммита между США и Россией на высшем уровне, на котором судьба Асада, вероятно, будет наиболее спорным вопросом.

В большом интервью программы CBS «60 минут», президент России выбрал примирительный тон, похвалив Америку за ее «креативность и открытость». Он отбросил обвинения в бандитизме, спросив: «Как я могу быть бандитом, если я работал в КГБ?»

Но именно высказывания Путина о Сирии имели наибольшую значимость: он встретится с Бараком Обамой на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник для переговоров о международной реакции на войну в Сирии и глобальном гуманитарном кризисе, который она вызвала. Его высказывания прозвучали спустя несколько недель после отправки боевых самолетов и примерно 1700 военнослужащих в западную Сирию, чтобы помочь поддержать режим Асада в борьбе с Исламским государством и другими террористическими группировками.

Белый дом заявил, что будет приветствовать роль России в борьбе с ИГИЛ, но настаивает на том, что уход Асада должен быть частью решения. Зверства его режима против гражданского населения – ежедневные бомбардировки жилых районов бочковыми бомбами и другими средствами – означают, что его дальнейшее присутствие послужит инструментом для вербовки экстремистов, говорится в заявлении.

Однако, в интервью в воскресенье Путин категорически отверг доказательства военных преступлений со стороны режима Асада. Бывший офицер КГБ сказал: «Говоря на профессиональном языке спецслужб, могу сказать вам, что этот вид оценки является «активной мерой» врагов Асада. Это анти-сирийская пропаганда.

«Мы поддерживаем законное правительство Сирии», сказал Путин. «И нет никакого другого решения сирийского кризиса, кроме укрепления эффективных государственных структур и оказания им поддержки в борьбе с терроризмом, - но в то же время, необходимо призвать их к участию в диалоге с рациональной оппозицией и проведению реформ».

Он сказал, что в настоящее время российские войска не находятся в Сирии для того, чтобы вести боевые действия, но он не исключает, что такое может произойти в будущем.

«Россия не будет участвовать в каких-либо военных операциях на территории Сирии или каких-либо других государств. Ну, по крайней мере, мы не планируем этого сейчас», сказал Путин. «Но мы рассматриваем активизацию нашей работы как с президентом Асадом, так и с нашими партнерами в других странах».

Президент Ирана Хасан Рухани сказал в воскресенье вечером, что точка зрения его страны близка к мнению россиян. Тегеран готов сотрудничать с другими странами в Сирии, но только если их задача – борьба с терроризмом, а не смена режима в Дамаске, сказал он.

«Это не означает, что сирийское правительство не нуждается в реформах», сказал Рухани. «Но если правительство говорит, что хочет одновременно бороться с терроризмом и менять правительство в Дамаске, эти усилия будут бесполезными».

Действия России в Сирии усугубили дилемму в Вашингтоне, и мировые столицы объединились, чтобы найти решение сирийского конфликта. Несмотря на осуждение Соединенными Штатами зверств режима, он не готов противостоять Асаду с помощью военной силы. Дорогостоящие усилия для поддержки умеренных групп повстанцев привели в результате к появлению 4-5 поддерживаемых США вооруженных партизанских формирований на территории Сирии. Бывший главный помощник Обамы по Ближнему Востоку утверждает, что в отсутствие реальных средств для вытеснения Асада, лучше было бы вступить в переговоры и не делать уход Асада предварительным условием.

«Возможно, было время, когда казалось, что насилие – мятеж с целью свержения диктатуры Асада – стоило жизней, которыми пришлось бы пожертвовать в попытке установить лучшее и более гуманное правительство в Сирии. Но это время давно прошло», написал Филипп Гордон в Politico Magazine.

Вместо этого, Гордон предложил США исследовать потенциал местных и региональных соглашений о прекращении огня. Иран и Турция недавно помогли повстанцам и режиму прийти к шаткому соглашению о прекращении огня в городе Идлиб, согласно которому режим обязуется не осуществлять воздушных бомбардировок.

В других высказывания в своем интервью, Путин похвалил американцев, в частности, и за их креативность: «Креативность, когда дело доходит до решения проблем. Их открытость, открытость и непредубежденность. Потому что это позволяет им раскрыть внутренний потенциал своего народа. И благодаря этому, Америка достигла таких поразительных результатов в развитии своей страны».

Путин заявил, что его прошлое в КГБ помогло ему на посту президента, сказав: «Все, что мы делаем, все эти знания, которые мы приобретаем, весь опыт, останутся с нами навсегда, и мы это сохраним. И мы будем использовать это в какой-то мере». Он также указал на свое профессиональное прошлое, чтобы высмеять обвинения в бандитизме, в частности, от республиканского кандидата в президенты, Марко Рубио.

«Как я могу быть бандитом, если я работал в КГБ?» - спросил Путин. «Да ладно. Это не соответствует действительности».