При бомбардировке Ракки РФ впервые запустила крылатые ракеты с подлодки - СМИ (добавлено видео)

Россия предварительно согласовала с США, что во время бомбардировок позиций в Сирии будут использованы крылатые ракеты, выпущенные с кораблей флота РФ в Средиземном море, а также со стратегических бомбардировщиков.

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Об этом Reuters сообщил источник в Пентагоне.

Отмечается, что 17 ноября РФ выпустила по целям в Сирии множество снарядов. В США также подтвердили, что несколько ударов действительно были направлены на позиции ИГИЛ в Ракке.

Добавим, что источник в Минобороны РФ также подтвердил, что российская дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону", совершающая переход с Северного флота в Новороссийск, нанесла из восточной части Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по целям в окрестностях сирийского города Ракка.

Пуск с ДПЛ "Ростов-на-Дону" стал первым случаем применения запущенных с подводной лодки крылатых ракет по объектам реального противника в истории вооруженных сил России, подчеркнул собеседник издания.

Сейчас результаты удара анализируют с использованием средств воздушной и космической разведки. По словам источника, удар произведен после распоряжения президента России Владимира Путина об усилении ударов по террористам в связи с их причастностью к катастрофе российского самолета А321 в Египте.

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В РФ сообщают, что целью ударов с ДПЛ "Ростов-на-Дону" стали тренировочные базы, штаб, склады с оружием и боеприпасами, пункты дислокации отрядов боевиков.

Отметим, ранее французские СМИ сообщили о том, что флот РФ выпустил по Ракке, которую ИГИЛ считает своей "столицей", несколько крылатых ракет.