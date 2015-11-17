Флот РФ нанес удар крылатыми ракетами по "столице" ИГИЛ в Сирии - Le Monde
Российские корабли нацелили ракеты на город Ракка.
Флот РФ из Средиземного моря утром 17 ноября нанес удар крылатыми ракетами по сирийскому городу Ракка, который ИГИЛ считает своей "столицей".
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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает французская газета Le Monde.
Отмечается, что эти действия РФ совпали по времени со французскими бомбардировками целей в Ракке с воздуха. Кроме того, по информации издания, впервые ракеты пролетели над Турцией.
Напомним, 7 октября также стало известно о запуске крылатых ракет по объектам "Исламского государства" в Сирии с кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ. По данным российского военного ведомства, ракеты пролетели над территорией Ирана и Ирака, поразив все заданные цели с точностью до 3 м.
В то же время глава министерства обороны США Эштон Картер подтвердил информацию о том, что, по американским данным, "по крайней мере 4 ракеты, целью которых были позиции в Сирии, упали в Иране". В свою очередь иранские власти опровергли эти сведения.