Россия не согласилась на предложение ФБР помочь в расследовании катастрофы А321

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

В частности, Вашингтон предложил экспертно-криминалистическую помощь и прочие нестандартные услуги.

Ранее представитель ФБР сообщил РИА Новости, что ведомство предложило и по-прежнему готово оказывать РФ и Египту помощь в расследовании катастрофы российского самолета.

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Ранее УНИАН сообщал, что Египет начал собственное расследование версии, согласно которой причиной катастрофы лайнера с российскими туристами над Синаем 31 октября было заложенное в него взрывное устройство.