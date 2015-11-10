Россия не согласилась на предложение ФБР помочь в расследовании катастрофы А321
03:34, 10 ноября 2015Мир
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Россия и Египет пока не согласились на предложение со стороны ФБР о помощи в расследовании катастрофы А321.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.
В частности, Вашингтон предложил экспертно-криминалистическую помощь и прочие нестандартные услуги.
Ранее представитель ФБР сообщил РИА Новости, что ведомство предложило и по-прежнему готово оказывать РФ и Египту помощь в расследовании катастрофы российского самолета.
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Ранее УНИАН сообщал, что Египет начал собственное расследование версии, согласно которой причиной катастрофы лайнера с российскими туристами над Синаем 31 октября было заложенное в него взрывное устройство.
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