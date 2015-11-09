Египет начал собственное расследование версии о взрыве лайнера - BBC

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Пожелавший остаться неназванным высокопоставленный египетский чиновник сказал в понедельник корреспонденту Би-би-си, что спецслужбы страны изучают все варианты, как взрывное устройство могло попасть в багажный отсек самолёта.

По словам чиновника, сыщики изучают все записи с камер слежения в багажном отделении аэропорта Шарм-эш-Шейха, но пока не увидели ничего подозрительного. Кроме того, они допрашивают работников аэропорта.

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Западные эксперты по борьбе с терроризмом предполагают, что взрывное устройство в самолёт мог подложить, например, работник аэропорта, подкупленный синайским отделением "Исламского государства" (организация запрещена в России).

По словам собеседника Би-би-си, до катастрофы служба безопасности обыскивала на входе только 20-30% работников аэропорта, теперь же обыскивают всех. Кроме того, автомобили останавливают и проверяют на наличие взрывчатки или её следов за полкилометра от аэропорта, а самолёты на лётном поле круглосуточно охраняются военными и спецслужбами.

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Лайнер Airbus 321 российской компании "Когалымавиа" (Metrojet), вылетевший 31 октября из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, упал вскоре после взлёта, причём до момента обрыва записей "чёрных ящиков" и связи с самолётом экипаж не сообщал ни о каких неполадках. Синайское подразделение "Исламского государства" впоследствии дважды объявляло, что это оно взорвало самолёт.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель комиссии Египта по расследованию катастрофы заявил, что показания и анализы звука на записи черного ящика указывают на то, что это была бомба.