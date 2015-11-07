В минтуризма Египта оценили ущерб от ухода британских и российских туристов

Об этом сообщил член консультативного совета при министре туризма Египта Мухаммед Юсеф, передают РИА Новости. "Российские туристы стоят на первом месте, это 3 млн туристов в год. Британцы - 1млн. Их уход с рынка - это сильный удар по отрасли. Потери составят 70% турпотока", - сообщил он.

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