Египет отменил эвакуационные рейсы британской авиакомпании

О проведении эвакуационных рейсов EasyJet власти Великобритании объявили накануне. "Ситуация в Шарм-эш-Шейхе изменилась, и план эвакуации, который был одобрен вчера, приостановлен египетскими властями", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании, передает РБК.

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В сообщении подчеркивается, что в настоящее время продолжаются консультации "на высшем политическом уровне", которые должны прояснить ситуацию. Авиакомпания извинилась перед туристами, подчеркнув, что не в силах изменить ситуацию, и призвала их оставаться в своих отелях до получения новой информации.

​Напомним, накануне стало известно, что лоукостер EasyJet запланировал на сегодняшний день 10 рейсов в Шарм-эш-Шейх для эвакуации туристов из Великобритании. Как уточнило сегодня агентство Associated Press, из запланированных полетов не состоятся 8.

Планируется, что помимо него вывозом британских туристов оттуда будут заниматься авиакомпании Monarch, Thomson, Thomas Cook и British Airways.

Британские власти запретили все полеты в Шарм-эш-Шейх из соображений безопасности, после того как признали "весьма вероятной" версию о взрыве бомбы на борту самолета "Когалымавиа", который следовал оттуда в Санкт-Петербург.

Министр иностранных дел Филипп Хаммонд говорил, что Великобритания предпримет экстренные меры, чтобы вывезти своих граждан из Шарм-эш-Шейха.​

Напомним, 11 сентября британский лоукостер EasyJet объявил, что прекращает полеты по маршруту Лондон-Москва с 21 марта 2016 года. "Такое решение принято в связи с отмечающимся в последние месяцы значительным и устойчивым падением спроса на этом направлении", - говорилось в сообщении авиакомпании.