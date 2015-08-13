Мания величия, замкнутость и культ вождя: уже скоро РФ может ожидать фашизация - российский ученый

Народная преданность Владимиру Путину в России строится на истерике самопожертвования.

Об этом заявил российский ученый, автор многих книг по философии Анатолий Ахутин, которого на родине дважды задерживали во время акций протеста против режима Путина в интервью изданию "Новое время".

"Оба Майдана можно сравнить с попытками рождения. У Украины теперь есть шанс вылезти. А у России люк закрывается сознательно. Теперь лодка тонет", - говорит ученый.

Ахутин отмечает, что Путин начал свое президентство с утверждения, что самая большая геополитическая катастрофа XX века — это распад СССР. То есть он пытается изобразить дело так: лихие 90-е все развалили, а мы сейчас быстро поставим страну на ноги.

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"Путин третьего срока - это откровенный сталинист. Честно говоря, тяжелый сталинский дух никогда и никуда совсем и не уходил, поэтому его возвращение - это самый эффективный способ для Путина утвердить свою власть", - говорит философ.

Он предполагает, что в ближайшие годы Россию может ожидать фашизация.

"Без метафор. Архаизирующий традиционализм, национализм, антиинтеллектуализм, ксенофобия, сочетание мании величия с манией преследования, корпоративная замкнутость власти, культ вождя - все это очевидные черты путинского режима и азбучные определения фашистского. Благополучного сценария развития событий в России я не вижу. Есть только разные варианты плохого. Это, как ни крути, будет катастрофа, а значит - гибель людей", - резюмирует Ахутин.

Полный текст интервью Анатолия Ахутина читайте в выпуске журнала "Новое время" 14 августа.