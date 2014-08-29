Süddeutsche Zeitung: Путин разрушает Украину – потому что он это может

В своей статье «Путин разрушает Украину – потому что он это может», опубликованной на сайте Süddeutsche Zeitung, Тим Нешитов пишет, что вторжение России в Украину, скорее всего, предвещает новый поворот в путинологии. Поведение Владимира Владимировича Путина больше уже нельзя объяснить при помощи одного-двух потрепанных кроликов, которых обычно волшебным образом достают из шляпы.

Кролик номер один: прошлое в КГБ. Это объясняет готовность лгать, мстительность и невозмутимое выражение лица. Кролик номер два: тяжелое детство на задних дворах Ленинграда. Кто кому разбил нос до крови, кто сидит тихо, кто первым опустит глаза.

Поведение Путина не поддается рациональному объяснению

Кролик номер три: Путин – одинокий человек с изначально хорошими намерениями. Он гладит свою собаку, в то время, как все его мысли и душа посвящены служению своей фактически неуправляемой стране. И, наконец, кролик номер четыре, недавно присоединившийся: Путин под влиянием фашиствующих сторонников теории заговора с фантазиями о Евразии.

Нужно признать: ничто из этого не объясняет, как это может быть, что Россия находится в процессе присоединения половины независимой республики на границе с ЕС - в то время как Путин и Президент этой республики, Петр Порошенко, жмут друг другу руки. Если бы Порошенко считал Путина безнадежным случаем (а он знает его не со вчерашнего дня), в Минске он бы не подал Путину руки.

Наследие Путина: слова ничего не значат

Андрей Илларионов, бывший советник Путина, рассказал сейчас, что в начале 2008 года Путин сказал, что Украина – страна, которую не воспринимают всерьез, 8 регионов в Восточной Украине на самом деле принадлежат России. В этом отношении Путин последователен. При этом есть проблема: абсолютно неважно, что Владимир Путин говорит или не говорит. Поскольку он однажды уже говорил, что Украина – суверенное государство.

Это существенная часть политического наследия Путина – слова ничего не значат. Не потому, что повсюду в мире политики рассказывают чепуху, а потому что российский народ больше не ищет никакой логики в его выступлениях. Каждая риторическая уловка правильная, если она сыграла злую шутку с Обамой-Меркель. Такая преданность, такая опьяненная связь между народом и правителем существует либо в зените власти, либо, когда для обоих, народа и правителя, положение становится очень серьезным. В России имели место оба случая. Народ отказывается от импортной колбасы, чтобы Путин мог остаться на своем высоком, шатающемся троне.

Украина была в Европе стратегическим пробелом

Следует ли Путин долгосрочному плану, или он не хочет идти на риск и с помощью сообщений с фронта пытается отвлечь внимание от экономического бедствия, все это не самое важное. Так же как и то, кто именно вторгся в восточноукраинские города – российские солдаты, наемники или добровольцы. Людям, чьи дома разрушены, все равно, как и жителям Восточной Украины, которые присоединяются к сепаратистам.

Постсоветский порядок в Европе допустил стратегический пробел. Если бы у них, как у главы Кремля, были месторождения нефти и газа, ядерные боеголовки и поддержка населения, то было бы возможно присвоить себе Восточную Украину. Путин этот пробел заметил.