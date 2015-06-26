Митингующие в Ереване требуют отменить также и прошлогоднее повышение тарифов на электроэнергию
Участники акции протеста в армянской столице выдвинули новое требование - пересмотреть также прошлогоднее решение о повышении тарифов на электроэнергию.
Об этом было объявлено на массовой демонстрации на проспекте Маршала Баграмяна, передает ТАСС.
Активисты утверждают, что данный шаг властей также не был обоснован с экономической точки зрения.
До сих пор главным требованием манифестантов являлась отмена решения Комиссии по регулированию общественных услуг Армении от 17 июня текущего года о повышении тарифов на электричество на 16%. Этот шаг властей спровоцировал недовольство населения, которое полагает, что удорожание электричества приведет к росту цен на товары первой необходимости и на многие услуги.
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"Как только наши требования будут выполнены, мы пойдем домой, - отметил выступавший с заявлением активист. - Мы будем жестко контролировать финансовые дела распределительной компании "Электрические сети Армении". "Наш народ находится в тяжелых социально-экономических условиях, и у нас нет лишних денег, чтобы платить за свет", - сказал он.
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Ранее УНИАН сообщал, что тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране. Именно неоправданное завышение цен на энергоносители со стороны российских госкомпаний привело к тому, что у армянских потребителей лопнуло терпение.