СМИ: "Электромайдан" в Армении вспыхнул по вине России

Тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране. Именно неоправданное завышение цен на энергоносители со стороны российских госкомпаний привело к тому, что у армянских потребителей лопнуло терпение.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на RFE/RL, напоминая, что попытки жесткого разгона демонстрантов в Ереване привели лишь к тому, что еще больше людей вышли на площадь Свободы. Издание обращает внимание, что энергетическим монополистом в Армении ENA владеет российская государственная компания "Интер РАО". Именно российский владелец начал требовать повышения цен на 40%.

Эксперт Фонда Джеймстоуна в Вашингтоне Армен Григорян отметил, что президент Серж Саргсян отказывается расследовать экономические дела ENA по политическим причинам. По его словам, "рабская зависимость армянских чиновников перед россиянами" дорого обходится гражданам Армении.

Издание напоминает, что Армения стала близким партнером России в регионе Южного Кавказа. На ее территории размещены военные базы РФ, кроме того Ереван присоединился к путинскому проекту Евразийского союза, который, согласно замыслу, должен стать альтернативой ЕС.

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Исполнительный директор компании ENA россиянин Евгений Бибин объяснил увеличение цен, которое разозлило армян, финансовыми потерями. Однако эксперты говорят, что это выдумки, которые не соответствуют действительности. Финансовый отчет, который опубликовала сама российская госкомпания "Интер РАО", говорит о том, что она получила 104 миллиона долларов прибыли в Армении только за первый квартал 2015 года. Для сравнения за этот же период в 2014 году российская компания получила от армянской ENA 60 миллионов долларов. Поэтому очевидно, что никаких потерь нет. А только за май доходы компании выросли до 12,3 миллионов долларов по сравнению с 2,3 миллионами за этот же период прошлого года.

В это же время, журналисты FRE/RL в Армении выяснили, что через компанию ENA, похоже, происходит отмывание денег. За необходимое ей техническое обеспечение она платит цену примерно на 20% выше рыночной. При этом закупки она делает постоянно у компаний, которые имеют тесные связи с армянским правительством. Правозащитники Transparency International признали, что все закупки и выплаты армянской компании ENA очень не прозрачны и вызывают подозрение.