Ведущий экономист: "У нас есть полгода, чтобы спасти мир" - The Independent

В статье Криса Грина «Ведущий экономист: «У нас есть полгода, чтобы спасти мир», опубликованной на сайте газеты The Independent, говорится о том, что, по словам одного из самых уважаемых экономистов мира, решения, которые будут приняты правительствами стран мира на серии встреч в следующие шесть месяцев, имеют решающее значение для обеспечения безопасности планеты в будущем.

Профессор Джеффри Сакс, специальный советник ООН и директор Института Земли, которого считают одним из ведущих мировых экспертов по международному развитию, сообщил The Independent, что три ключевые встречи, запланированные на июль, сентябрь и ноябрь, являются «лучшими шансами нашего поколения, чтобы исправить ситуацию».

Экономист назвал «Финансирование развития» в Аддис-Абебе, принятие новых «Целей устойчивого развития» в Нью-Йорке и Конференцию ООН по изменению климата в Париже жизненно важными для разработки глобального плана действий, чтобы покончить с бедностью и защитить окружающую среду.

«Сейчас именно тот момент», сказал профессор Сакс. «Время, наконец, пришло - мы говорим об этих шести месяцах в течение многих лет, но теперь мы здесь. Конечно, это лучший шанс нашего поколения, чтобы исправить ситуацию. Такие дипломатические возможности появляются только раз в десять лет, и сейчас все они выпали на эти шесть месяцев. Мы должны быть успешными».

Экономист говорил из Стокгольма в Швеции, где на этой неделе он принимал участие в EAT Food Forum, форуме, посвященному питанию, здоровью и экологической устойчивости. Бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра приглашали выступить на конференции, цель которой – найти решения для преодоления голода в мире, но организаторы отказались якобы из-за его гонорара в 330 000 фунтов.

Профессор Сакс – специальный советник Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по Целям развития тысячелетия, набору глобальных целей по борьбе с нищетой, установленных в 2000 году, которых уже должны были достичь в 2015 году. Теперь их заменяют Целями устойчивого развития, которые будут направлены на искоренение крайней нищеты к 2030 году.

Экономист сказал, что новые цели касаются не только «бедных мест, а всего мира», и представляют собой попытку найти «лучший образ жизни для всех нас». Приведя один пример, он сказал, что цели будут направлены на оказание давления на правительства в развитых странах, таких как Великобритания, чтобы те поощряли своих граждан принять здоровые, более сбалансированные диеты.

«Я не тот, кто должен советовать диеты, но я могу рекомендовать правительствам серьезные руководящие принципы в диетике, чтобы достичь целей в области устойчивого развития. Будет много работы, потому что у них сейчас их нет, или они не афишируют их, или не очень точны», сказал он.

Шаги, которые страны могут предпринять, включают введение карательных налогов на нездоровую пищу, добавил он. «В некоторых случаях, необходимо прибегнуть больше, чем просто к рекомендациям - мы на самом деле хотели бы выбрать нормативный путь, или, как мы сделали с сигаретами, обложить опасные продукты высокими налогами».

Профессор Сакс также похвалил британское правительство за поддержание своих расходов на помощь на уровне 0,7 процента от валового национального дохода, что, по его словам, было «благородным» решением, особенно во время экономического спада. Большие публичные демонстрации помогли сфокусировать умы политиков, предположил он.

«Я думаю, причина, по которой Великобритания упорно идет к своим целям, - то, что гражданское общество очень хорошо организовано. Мы возвращаемся к кампании «Сделай бедность историей», когда люди по всей Великобритании вышли на улицы. Это заставило политиков обратить внимание. Это большая дань народу Великобритании», сказал он.