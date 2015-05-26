Вельманн: запрет на въезд в Россию - это сигнал в адрес Меркель

Так считает сам Карл-Георг Вельманн. "Думаю, что этот инцидент был сигналом не мне лично, а канцлеру и федеральному правительству", - сказал он в интервью DW.DE.

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"Стоит отметить очень недружественное поведение, грубый и враждебный тон. Люди в униформе провели меня прямо к моему месту в самолете. Очевидно, в России есть силы, которые не желают политического урегулирования (конфликта на востоке Украины - Ред.), ведь в последние месяцы я прилагал очень много усилий ради этого. И силы, которые хотят решить конфликт политическим путем, пока остаются в меньшинстве", - отметил немецкий политик.

Карл-Георг Вельманн сказал, что в России у него был запланирован ряд встреч."Я планировал провести ряд вполне обычных политических разговоров, а не делать демонстративные жесты или призывы", - сказал он.

"Я - немецкий политик, который занимается внешней политикой и пытается наладить с Россией диалог. Мы все едины в мнении, что конфликту на востоке Украины нужно найти политическое решение, и что военного решения нет. И если мы этого хотим, то мы должны об этом говорить, а не обходиться друг с другом как с рецидивистами. Это обидно, поэтому немецкая общественность такая разъяренная, а немецкое правительство - как в ведомстве федерального канцлера, так и в министерстве иностранных дел - очень четко отреагировали", - рассказал политик.

Как уточнил Карл-Георг Вельманн, выяснилось, что он есть в списке санкций, которые были введены как контрмера против санкций ЕС. "То есть речь идет не обо мне лично, а о чем-то гораздо большем", - сказал он.

Политик подчеркнул, что его пригласили в Россию. "Это было приглашение. Мои собеседники говорили, что они очень заинтересованы в разговоре. Мне присылали письма со словами: "Мы будем очень рады вас видеть". На мой иронический вопрос, пустят ли меня в страну, мне отвечали, да, мы должны обязательно говорить. И вчера (в воскресенье, 24 мая - Ред.) случилось то, что случилось. Это противоречит тем словам, которые мне говорили, но я исхожу из того, что мои собеседники не могли этого предвидеть", - подытожил Карл-Георг Вельманн.