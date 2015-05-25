Германия отреагировала на отказ во въезде в Россию соратнику Меркель

"Правительство Германии ожидает отмены запрета на въезд", - сказал спикер немецкого МИДа, передает DW.DE. Посол Германии в России также выразил свой протест в ноте МИДу РФ.

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Карл-Георг Вельманн узнал о запрете на въезд в Россию в воскресенье, 24 мая, когда приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". По словам политика, сотрудники в форме сообщили ему, что запрет наложен до ноября 2019 года.

Глава немецко-украинской межпарламентской группы в Бундестаге провел ночь в транзитной зоне аэропорта и вернулся в Германию утром 25 мая. "У меня нет никакого понимания и объяснения для таких действий", - заявил Карл-Георг Вельманн.

В Москве Карл-Георг Вельманн должен был провести переговоры с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации Константином Косачевым, который, по словам немецкого депутата, заранее подтвердил приглашение.

Немецкий политик известен своими критическими оценками действий России в связи с событиями на Донбассе. Он является официальным докладчиком фракции Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Ангела Меркель, по вопросам России.

"Мы предполагаем, что российская сторона имеет санкционный анти-список в ответ на санкции ЕС, - сказал Карл-Георг Вельманн в интервью изданию Focus Online. - Поскольку этот список является непубличным, свое присутствие в нем замечаешь только после прибытия в аэропорт назначения".