В Россию не пустили депутата Бундестага Вельманна, который возглавляет Немецко-украинскую парламентскую группу

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает украинская служба Немецкой волны со ссылкой на AFP, которое цитирует заявление самого политика газете Berliner Kurier. AFP напоминает, что политик также возглавляет Немецко-украинскую парламентскую группу в Бундестаге.

Вельманн рассказал журналистам, что отбыл в Москву по приглашению для участия в переговорах относительно будущего Украины, где должна бы особенно идти речь о привлечении России". Однако, по его словам, после прибытия в аэропорт Москва-Шереметьево ему было отказано во въезде в Россию и проинформировано о запрете на въезд на территорию РФ до 2019-го года. Однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель был вынужден вернуться в Берлин ближайшим авиарейсом.

"Я не понимаю таких действий и не могу это никак объяснить", - прокомментировал Вельманн. Сообщается, что посол ФРГ в России уже выразил официальный протест МИД РФ.

Читайте такжеГермания запретила путинским "Ночным волкам" въезд на свою территориюКак сообщает информагентство AFP, в Москве Вельманн должен был провести переговоры с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации Константином Косачевым, который, по словам немецкого депутата, заранее подтвердил приглашение.