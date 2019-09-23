Правдивая история шамана Габышева

После того, как якутский шаман Габышев вышел на свободу под подписку о невыходе, по Русскому миру поползли слухи о том, что у задерживавших его сотрудников госбезопасности зазвенели и отвалились уды, двое высокопоставленных сотрудников Росгвардии покончили с собой, Шойгу решил пешком идти в Сибирь во власяных трусах, а Путину в Ижевске явился мальчик Никита, не только ни капли не постаревший с далекого 2006-го, но и дьявольским образом помолодевший.

«Можно сфотографироваться на месте, чтобы...» - многозначительно предложил Путину мальчик Никита, как бы невзначай поигрывая шелковистым животом. Путин спинным мозгом почувствовал, что под толстовкой у озорника ничего нет, кроме молодости, задора и ферромонов, но чресла его застыли, будто подернувшись сибирским инеем, и лишь в ушах стучал странный, зловещий бубен...

Все это лишний раз доказывает то, что для спецслужб было очевидно с самого начала, - не все так гладко с шаманом Габышевым

В это же время министр так называемой обороны РФ Сергей Шойгу, как бы предчувствуя сверхъестественную кончину от рук злых духов, дал прощальное интервью московским комсомольцам, в котором сообщил о том, что намерен напоследок уйти в Сибирь , дабы окончательно припасть посиневшими губами к подножью Саяно-Шушенской ГЭС, не замечая даже, что собирается, по сути, повторить маршрут шамана Габышева, только в другую сторону: очевидно, древняя тувинская кровь подсказывает ему, что это как-то поможет, но как? Да никак.

Все это лишний раз доказывает то, что для спецслужб было очевидно с самого начала, - не все так гладко с шаманом Габышевым. Да, он известный якутский бандит и налетчик, давно находившийся в розыске за изнасилование слоненка-русофила, опытный пациент психбольницы, в которой, очевидно, и был завербован украинскими спецслужбами, однако это еще далеко не все.

Так, по одной из версий, звание шамана-карателя (сам Габышев, напомним, стыдливо называет себя «шаман-воин») он получил лично из рук знаменитого украинского сатаниста Турчинова, известного Гаагскому трибуналу как «Кровавый Пастор», и пришел в Сибирь через так называемые «Адские врата» близ якутского поселка Батагай, что в переводе с древнеякутского, кстати, означает «Кобзарь». Добавим к этому вероломную атаку украинских ракет на нефтяные объекты Саудовской Аравии и недостаточное сладострастие, с которым жители Украины следят за страданиями великой русской артистки Заворотнюк, и глубина коварного плана киевской хунты по развалу и уничтожению России откроется во всей своей ужасной русофобии.

Сила укродемона Габышева была велика

Сила укродемона Габышева была велика. Смерть героев «Лошарика», взрыв ядерного двигателя непредсказуемой ракеты, которая в будущем когда-нибудь оставит американские военные достижения в прошлом, постоянные акты разнузданного саботажа со стороны робота Федора, внезапно вступившего в половую связь с русским космонавтом без масленки, кровавые путчи навальнистов, необъяснимым, на первый взгляд, образом обретших умение ломать взглядом руки сотрудников Росгвардии, - все это колдовство давалось шаману-карателю легко, тупо на ходу. И лишь мужество и героизм сотрудников РПЦ, неустанно поливавших святой водой наиболее уязвимые города страны и организовывавших детские крестные ходы во имя хороших отметок и предотвращения школьного гомосексуализма, массовые задержания чеченских колдунов, готовивших государственный переворот при поддержке джиннов , позволили властям обессилить шамана-карателя до такой степени, что сотрудники силовых ведомств, наконец, сумели локализовать опасного экстремиста среди клубов сиреневого тумана и, преодолев сопротивление многочисленных медведей охраны, задержать его с поличным в рамках законности и правопорядка.

Говорят, что после этого из Якутии немедленно вышел второй шаман. Однако теперь российские власти полностью к этому готовы. А мальчику Никите в следующий раз обязательно повезет!

Всех желающих помочь украинской армии в уменьшении погоовья мальчиков Путина на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ