"Место и время для убийства были идеальными": Адвокат требует лингвистической экспертизы показаний Дадаева

Защита Заура Дадаева, главного обвиняемого в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, будет ходатайствовать перед следствием о проведении лингвистической экспертизы его показаний, пишет КоммерсантЪ.

Адвокаты считают, что, признаваясь в исполнении преступления, Дадаев, едва окончивший коммунально-строительный колледж, никак не мог использовать такие выражения, как "место и время для убийства были идеальными" и "новость вызвала большой резонанс в обществе". Если эксперты согласятся с версией защиты, показания могут быть признаны ничтожными.

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По словам адвоката Шамсудина Цакаева, проанализировав опубликованные в СМИ показания его клиента (официально с соответствующим протоколом защитник еще не ознакомлен), он усомнился в их достоверности. Повод для этого адвокату дали не только содержащиеся в признании сведения, но и сама форма их изложения.

Как пояснил защитник, его 32-летний клиент относится к поколению, которое выросло во время войны. Он оканчивал начальную школу, когда к власти в республике пришел Джохар Дудаев. Из-за начавшихся в республике событий многие образовательные учреждения были закрыты или, по крайней мере, остались без ведущих учителей, покинувших Чечню. Компенсировать недостатки в образовании господину Дадаеву удалось лишь отчасти — в 2005 году он окончил, правда в заочной форме, коммунально-строительный колледж в Нальчике.

Как сообщил Цакаев, пообщавшись с Зауром Дадаевым, он пришел к выводу, что его подзащитный, излагая обстоятельства подготовки и совершения преступления, в принципе не мог использовать включенные в протокол допроса фразы и обороты.

По словам защитника, его предположение о том, что Заур Дадаев не являлся автором признания, подтверждается и другими фактами. В частности, в них оказалось упоминание о некоем Русике или Руслике, которого следствие идентифицировало затем как майора внутренних войск Руслана Геремеева (проходит свидетелем по делу, но еще не допрошен). Как отметил Цакаев, такое обращение к старшему по званию и возрасту представителю авторитетной чеченской семьи со стороны его подзащитного было категорически невозможно. Во всяком случае, по словам самого обвиняемого Дадаева, в батальоне было принято называть командира Геремеева по его радиопозывному - Добрый или из уважения к нему - Старший.

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В связи с несоответствием языка, который использует его подзащитный, и формой изложения показаний в материалах дела адвокат Цакаев намерен добиться от следствия проведения лингвистической экспертизы.

Отметим, что от признания в убийстве обвиняемый Дадаев уже отказался, однако следствие продолжает настаивать на правдивости его показаний. В частности, на них ссылался представитель СКР в Мосгорсуде, где рассматривались жалобы на аресты Заура Дадаева и его четырех предполагаемых сообщников.